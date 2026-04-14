特朗普再批教宗「非常軟弱」　否認藉AI圖自比救世主

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月13日在白宮會見記者，再次就教宗良十四世（Pope Leo XIV）反對伊朗戰爭的立場予以抨擊。對於前一天他在社交平台發布以AI生成、將自己塑造成類似耶穌的畫象，他否認有意把自己塑造成救世主，形容是「假新聞」，稱是比喻他像醫生般能讓他人活得更好。不過，該張圖片發布不久已被刪除。



2026年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台 Truth Social發布一張AI生成的圖像，被指將其本人塑成耶穌。（@realDonaldTrump/Truth Social/Handout via REUTERS ）

拒就批評教宗道歉

特朗普此前一天批評教宗，指對方「在打擊犯罪方面軟弱無力，外交政策糟糕透頂」。他13日被記者問到，是否應就此向教宗道歉，特朗普表示：「不，我不需要，因為教宗說了錯誤的話。他強烈反對我在伊朗問題上的行動，而你不能允許伊朗擁有核武器。」

特朗普稱，如果伊朗獲得核能力，教宗將「不會對最終結果感到滿意」、「你將看到數億人死亡，而這種情況不會發生」。他又重申，教宗在「犯罪和其他問題上非常軟弱」、「沒有什麼需要道歉的，他錯了」 。

2026年4月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）啟程出訪非洲四國。（Reuters）

另外，特朗普此前發布的AI圖片中，他身穿白袍，將右手放在一名看似病重或瀕死男子身上，其左手散發出明亮光芒，背景中有美國國旗、白頭鷹以及飛行中的軍機。

特朗普13日否認有意自比耶穌。他稱：「我確實發了那張照片。我以為照片裡的我是扮演醫生，讓人們活得更好。」