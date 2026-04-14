特朗普發耶穌AI照惹議後急刪圖　萬斯稱屬開玩笑：教宗應遠離政治

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在其社交平台發布一張人工智能生成的照片，他在照片中疑似扮演耶穌，為病人治病，這篇貼文一出引來大量批評。特朗普隨後已刪除照片。副總統萬斯（JD Vance）為特朗普的舉動辯護，認為只是在開玩笑，外界對他有所誤會。萬斯又指近日與特朗普就伊朗戰爭「隔空傳話」的教宗良十四世（Pope Leo XIV）應停止干涉美國事務。



特朗普在網上發布疑似自比耶穌治病的照片：

萬斯接受霍士新聞採訪時表示：「我認為總統當時是在開個玩笑，當然，他後來刪除了，因為他意識到很多人未能理解他的幽默。」

萬斯指：「我認為美國總統喜歡在社交平台上玩梗，而且我認為，這位總統的優點之一就是他說話直來直去，不加修飾。」

13日（周一）早些時候，特朗普在白宮告訴記者，那張圖片把他描繪成「一名醫生」和「一名紅十字會工作人員」，而不是像許多人理解的那樣是耶穌。他還補充說：「只有假新聞才會編造出這種故事。」

據《紐約時報》報道，萬斯是一位皈依天主教的信徒，他即將出版一本詳述其信仰轉變歷程的書籍。對於特朗普近日攻擊教宗良十四世引發的基督徒群體的強烈反彈，萬斯不以為意。

萬斯反指：「在某些情況下，梵蒂岡最好還是專注於道德問題。」特朗普近日因伊朗戰爭和移民問題與教宗發生衝突，並在12日（周日）抨擊教宗「在打擊犯罪方面軟弱無力」。

當被他是否同意特朗普對教宗的攻擊時，萬斯表示：「梵蒂岡應該專注於天主教會內部發生的事情。而美國總統則應專注於制定美國公共政策。當他們之間發生衝突時，那就是衝突。我對此並不太擔心。」

他接着說「我認為這是很自然的事情。我相信將來還會發生，過去發生過這件事也沒什麼大不了的。」

報道指，萬斯於2019年皈依天主教，當時他35歲，此前他在辛辛那提接受了多明我會修士的私人指導。但他的新信仰也帶來了一些問題，因為他的觀點，尤其是在移民問題上的觀點，遭到梵蒂岡領導人的強烈譴責，並且與首位美國教宗良十四世的觀點相悖。