伊朗公民居留權傳被取消　阿聯酋外交部：將依法保障每位居留者

由於中東局勢持續惡化，近期網絡陸續流傳有關「伊朗公民居留權被取消」的消息。對此，阿聯酋外交部發表聲明予以澄清，重申境內有受尊重、重視的伊朗社群，是阿聯酋社會結構的重要組成部分，為國家的多樣性和開放性作出重要貢獻。



據美國《華爾街日報》報道，近日，杜拜有伊朗家庭反映其在阿聯酋生活幾十年的親戚突然被吊銷簽證，還有一名男子表示在國外期間其「黃金簽證」被取消，導致無法再次返回阿聯酋。報道並指，早前一間伊朗人醫院及數間伊朗人學校被關閉。

另一方面，該國阿聯酋航空（Emirates）、 阿提哈德航空（Etihad)及廉航FlyDubai周三則宣布，阿聯酋禁止伊朗公民入境或到當地轉機。

針對相關說法與報道，阿聯酋外交部聲明指出，「該國擁有200多個國籍的居民，這充分體現了對共存與寬容價值觀的持久承諾，以及對所有居民的堅定關懷。」

2026年3月5日，阿聯酋杜拜德拉區阿爾拉斯街景。（GettyImages）

阿聯酋外交部並強調將繼續在法治基礎上，營造安全穩定的環境，切實保護所有居民的權利，彰顯其寬容與共存的核心價值觀。

據悉，在阿聯酋1970年代初期建國期間，早期的伊朗移民已成為阿聯酋公民，其他不符合移民條件的伊朗公民需要每隔幾年更新一次簽證，並取決於就業或房產。