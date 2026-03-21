BNO簽證｜英國內政部：維持B1英語門檻　惟入息要求未有定案

英國內政部官員近日表示，《移民規則修訂》（HC 1691）中提高英語要求至B2的新措施並不適用於英國國民（海外）護照（BN(O)）的簽證持有人，至於新增入息要求是否適用於BN(O)簽證，暫時仍未有最終定案。



英國內政部3月5日公布最新有關移民規則變更的政策文件，其中提到有關英語語言要求的變更。這項變更將移民申請永居的英語要求從目前的B1級提高到B2級，該項政策將於2027年3月26日生效。

自由民主黨（Liberal Democrat）國會議員Clive Jones 3月10日（上周二）就上述新的英語要求是否適用於所有BN(O)申請人，向內政部提出書面質詢。

Clive Jones在質詢中表示，請內政大臣參照2026年3月5日發布的題為《移民規則變更聲明解釋備忘錄：HC 1691》的政策文件第 5.60 段，詢問英國國民（海外）簽證申請人是否需要達到B2級英語語言能力。

2026年3月10日，自由民主黨（Liberal Democrat）國會議員Clive Jones就新的英語要求是否適用於所有BN(O)申請人，向內政部提出書面質詢。

內政部移民及公民事務政務次官塔普（Mike Tapp）3月16日（周一）回覆指，《移民規則變更聲明》（HC 1691）中提高英語語言要求的規定不適用於透過英國國民（海外）簽證途徑申請的人士。

政府正繼續考慮是否應更廣泛推行B2標準，未來的決定將考慮公眾對「獲得永久居留權」（earned settlement）諮詢的回饋意見。

2026年3月16日，內政部移民及公民事務政務次官塔普（Mike Tapp）確認，《移民規則變更聲明》（HC 1691）中提高英語語言要求的規定不適用於透過英國國民（海外）簽證（BN（O））途徑申請永居的人士。（英國國會網站）

同時，目前透過英國國民（海外）簽證途徑申請永久居留的B1英語語言要求仍然有效。

變更語言要求的建議於2025年11月提出，曾在國會引發廣泛討論。不少議員皆表示，假如提升英語門檻，可能會令部份港人難以透過BN(O)途徑獲得永居資格。

34名工黨議員2025年12月就曾聯署，要求塔普確保新規定不會追溯約20萬名透過BNO移居英國的香港人。

值得留意的是，英國政府早前亦曾提到，將在申請永居中加入對收入的要求，入息條件是要求在3至5年內每年收入至少12,570英鎊（約13.1萬港元），並有報稅紀錄。3月5日發布的政策文件並未提到針對收入要求的變更，政府亦未就相關要求作出任何具體聲明。

2025年1月9日，無論是香港特區護照（左），還是英國國民（海外）護照（BNO護照）（右），入境英國均需要申請ETA。（資料圖片 / 羅國輝攝）

英國政府於2021年1月31日推出BNO「5+1」簽證計劃，據英國內政部今年2月公布的數據顯示，自BNO簽證推出以來，已有超過23萬港人獲得簽證，近17萬人移居英國。