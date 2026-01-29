移民｜沙特擬放寬高級居留計劃人選群體　成績優異學生也合資格

知情人士透露，沙特阿拉伯正草擬方案，考慮將「高級居留」（Premium Residency）計劃擴大至更多被視為「理想人選」的群體，包括超級遊艇船主、計劃居住在王國旗艦級開發項目中的人士，以及成績優異的學生。



路透社（Ruters）報道，相關討論尚未最終敲定。這一舉措是沙特阿拉伯在王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）推動的「2030願景」（Saudi Vision 2030）框架下，為吸引外國資本和遊客、降低對石油依賴並改造社會結構所作努力的一部份。

知情者說，在「2030願景」建設項目中購置房地產的人士，可能有資格獲得高級居留資格，其中包括利雅得（Riyadh）總投資約600億美元的德拉伊耶項目（Diriyah）。

Saudi Vision 2030項目內容和具體條件▼▼▼

+ 4

此外，向在沙特水域停泊超級遊艇的超高淨值人士提供高級居留，可能意在吸引更多遊客前往新建的紅海高端度假區。

目前，高級居留資格依據不同條件發放。根據一份線上宣傳冊，符合條件者包括月收入超過8萬沙特里亞爾（約16.6萬港元）的企業高層，以及月收入超過3.5萬里亞爾（約7.3萬港元）的醫療和科研等專業人士。

高級居留的權益包括免簽入境、合法工作，以及將居留資格延伸至家庭成員。

此前，沙特已放寬規定，允許任何購買價值超過100萬美元房產的人士申請高級居留。

延伸閲讀：特朗普訪沙特超狂待遇曝光 「流動麥當勞」待命 F-15戰機護航

+ 19

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】