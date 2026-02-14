希臘推移民新制　投資特定初創企業30萬美元可獲居留權

希臘政府2013年為吸引外來投資推出「黃金簽證」計劃，投資者在當地購買至少25萬歐元（約232萬港元）的房產，便可獲得可續期的5年居留權。而希臘政府目前又新推出「希臘創業生態系統（Greek Startup ecosystem）」計劃，即向特定初創公司投資亦可獲得居留權。



霍士新聞（Fox News）報道，據官方平台「提升希臘」（Elevate Greece）介紹，符合資格者可以向希臘國家初創註冊機構（National Startup Registry）上列出的特定初創公司投資約25.9萬美元（約202萬港元），投資領域涵蓋房地產、國防和金融等。

希臘聖托里尼（Santorini）（Getty）

全球金融顧問公司Arton Capital的高級副總裁本尼斯（Mohamed Bennis）向霍士新聞表示，「我們看到，投資者正明顯從被動的房地產投資轉向更積極的投資，這些投資能夠直接支持當地經濟，包括初創公司、企業營運和私募股權投資。這些投資風險更高，但潛在回報也更大。」

本尼斯亦表示，「希臘正在發出這樣的信號：『如果你投資建設，我們會讓你輕鬆留下來』。」

霍士先前報道稱，愈來愈多的美國人正在尋求第二公民身份，將其作為應對全球不確定性的「保險」，而希臘「黃金簽證」已美國富裕階層中成為主流。