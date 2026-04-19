美國明確排除中國車企在美設廠　盧特尼克：我們不需要比亞迪

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）明確排除中國資本進入美國汽車業的可能性，直言美國不需要比亞迪等中國電動車企業。



盧特尼克星期五（4月17日）在華盛頓一場對話會上，被問及是否考慮允許比亞迪在美設立合資工廠時，直接以一個「不」字回答，現場一度笑聲四起。

他過後在同一活動場邊進一步說明，指主持人的問題已點名提到比亞迪。他對彭博社說：「我們不會讓他們進來。」在被追問其他中國企業是否有機會投資美國時，盧特尼克強調：「不會是汽車業。」

BYD比亞迪（示意圖/unsplash@partrickl）

美國汽車製造商上個月連署致函政府，指北京企圖主導全球汽車業並打入美國市場，稱這對美國的全球競爭力、國家安全和汽車工業基礎構成直接威脅。

3月中旬在巴黎舉行的中美貿易會談中，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰同意，研究建立促進美中貿易投資的合作機制；但4月初，格里爾已淡化擴大雙邊投資合作的可能性，稱「我不認為當前美中關係已發展到可以討論雙向投資計劃的階段」。

他上週進一步說，由於美國對外國技術的限制，中國車企在可預見的未來，很可能繼續被拒於美國市場之外。

另據知情人士透露，特朗普政府正考慮調整北美貿易規則，可能提高進口汽車的關稅，推動製造商增加美國本土的生產。

圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

消息稱，美國在討論的規則包括：要求進口汽車必須包含一定比率的美國零部件、限制車企根據《美墨加協定》（USMCA）享受關稅減免的空間，從而提高跨境運輸整車的成本。不過，這些構想仍處於初步階段，具體操作方式尚未成形。

知情人士也說，在對《美墨加協定》進行評估前，美國官員已在內部以及與汽車業相關人士討論這些潛在調整，但至今尚未向加拿大或墨西哥的貿易官員提出正式方案。

華府對現行貿易政策未能促使大量汽車及零部件生產回流美國感到失望。特朗普政府去年推出一系列關稅措施，推動車企在美國增加產能，包括對進口汽車和零部件徵收25%關稅。

儘管多家車企承諾數十億美元的新投資，並宣布將部份生產從加拿大、墨西哥和日本轉移至美國，但美國汽車業整體投資規模並未顯著上升。美國仍然高度依賴進口來滿足國內需求，尤其是售價3萬美元（約23.3萬港元）或以下的車型。

本文獲《聯合早報》授權轉載

