美商務部長不滿台灣生產95%晶片　稱已向對方提「五五分工」構思

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）9月28日受訪時表示，美國已向台灣提出「五五分工」構想，將由台灣生產美國所需的95%晶片，改為由雙方各自承擔一半產能，並指他的目標是在其任內將美國本土晶片產量提升至40%，



盧特尼克接受美國新聞網站NewsNation專訪時指出，台灣生產了美國所需95%的晶片，而台灣目前距美國相當遙遠，讓美方感受到供應鏈風險。他聲稱：「中國已毫不掩飾地表明要奪取台灣。」

中美晶片戰：這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

他批評台灣執着生產美國所需95%的晶片，只是自我感覺很良好，但在特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府眼中，這種情況對雙方都不健康。盧特尼克強調：「如果要我們（美國）繼續作出保護，你們須幫助我們達成合理的自給自足。」

盧特尼克表示，美國與台灣正討論晶片生產比例承諾，從目前95%集中在台灣，逐步調整至「五五分工」，至少在他卸任前把美國本土晶片產量提升至40%。

2025年6月5日，美國華盛頓特區，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在眾議院撥款委員會聽證會上作證。（Reuters）

他表示，美國在「五五分工」的情況仍將根本上依賴台灣，但美方若能掌握一半產能，在危機爆發時能更有效作出行動。