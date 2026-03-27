伊朗戰爭致油價破百　亞太地區比亞迪電動汽車銷量創月度新高

隨著伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，國際油價突破每桶100美元（約780港元），亞太地區燃油成本持續攀升，消費者對電動汽車興趣激增；亞洲和澳洲比亞迪銷量更是創下月度新高。



《海峽時報》報道，菲律賓馬尼拉一家比亞迪（BYD）經銷店銷售員馬修（Matthew Dominic Poh）表示，過去兩週訂單量相當於以往一個月總和。「客戶因油價上漲，紛紛用電動汽車替換燃油汽車。」

越南河內VinFast展廳的阮黃秀英（暫譯，Nguyen Hoang Tu Anh）表示，客戶到訪量翻四倍；伊朗戰爭爆發以來的三週內，電動汽車銷量達250輛，是2025年平均水平的兩倍。

亞洲開發銀行首席經濟學家帕克（Albert Park）表示，油價上漲為綠色轉型創造經濟激勵。根據彭博新能源財經的模擬情景，2025年全球電動汽車普及後，將有助於全球每天減少消耗230萬桶石油。

2026年3月16日，泰國曼谷多間加油站報告出現暫時性燃油短缺，加油泵上貼有「缺貨」和「等待到貨」的告示。（Getty）

澳洲廣播公司（ABC）指出，澳洲亦掀起電動汽車熱潮。比亞迪澳洲發言人埃利斯（Paul Ellis）表示，石油危機爆發以來，電動汽車及混合動力車銷量大幅增長。據澳洲聯邦汽車工業協會（FCAI）數據顯示，2月份電動汽車在澳洲總銷量中佔比達11.8%，創下月度市場份額新高。

圖為澳洲悉尼比亞迪體驗中心。（資料圖片，Reuters）

上個月，中國首次超過日本，成為澳洲單月新車進口量最大的國家。截至2月的過去一年，有四個中國品牌躋身澳洲十大暢銷品牌之列：比亞迪（第6名）、長城汽車（第7名）、奇瑞（第9名）和 MG（第10名）。