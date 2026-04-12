卡尼：加拿大軍隊每花1元就有7毫流向美國的日子已結束

加拿大總理卡尼（Mark Carney）周六（4月11日）在自由黨全國代表大會上發表競選式演說，強調國家團結與經濟主權，呼籲支持者購買國貨：「我們軍隊每消費1加元（約5.67港元）就向美國輸送70加分（約3.97港元）的日子已經結束了」，贏得全場熱烈掌聲。



卡尼切換英法雙語演講，用英語強調團結與合作的必要性，「現在不是搞老一套政治的時候，也不是利用瑣碎分歧撈取政治資本的時候。團結起來，我們將建設一個任何人都無法奪走的強大的加拿大。」

卡尼表示，為了建設強大的加拿大，加拿大需要繼續實現貿易夥伴多元化，並增強自身經濟實力。

現場畫面：

他認為，「目前，大家都把特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅視為主要威脅。但更大的挑戰，一如既往，在於如何促進團結和共同利益意識，」他引用曾為其競選團隊提供建議的老朋友澤特爾（Bob Zettle）的話，「加拿大人被召喚去服務，但不是為了反對甚麼，而是為了共同的目標。」

美國上週稱加拿大人「購買加拿大產品」政策是雙方貿易摩擦根源。卡尼強調，這項政策體現了加拿大人團結互助、共建國家的決心。

他呼籲民眾購買國貨，「我們軍隊每消費1加元就向美國輸送70加分的日子已經結束了，」此言贏得觀眾起立鼓掌。「我們將用加拿大鋼鐵、鋁材、木材和工人，把加拿大建設得更強大。」

2026年3月13日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在挪威巴杜福斯（Bardufoss）舉行的北約盟國「極寒回應2026」（Cold Response 2026）軍事演習中會見加拿大士兵。（Reuters）

路透社報道稱，目前加拿大約70%武器支出都用於購買美國產品。加拿大國防工業戰略中提到，渥太華方面希望擺脫對美國依賴，並建立新的國防產業合作關係，包括與歐盟和英國建立合作關係。