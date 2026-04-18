伊朗｜加拿大航空因油價高企暫停6條航線　美墨及國內線受影響

加拿大廣播公司（CBC）報道，儘管伊朗周五（4月17日）宣布重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）後油價暴跌10%，但加拿大航空（Air Canada）已因先前燃油價格翻倍，正式宣布暫停6條國內及國際航線。



加航17日發聲明稱，受伊朗戰爭影響，航空燃油價格已經翻了一倍，影響了部份盈利能力較低的航線和航班，它們現在「不再具經濟可行性」。

2026年4月5日，加拿大航空空中巴士A330-300在葡萄牙里斯本德爾加多國際機場（Humberto Delgado International Airport）起飛。（資料圖片，Getty）

其中受影響航線和航班包括，國內方面，阿爾伯塔省麥克默里堡（Fort McMurray）至溫哥華的航線自5月28日起暫停運營；耶洛奈夫（Yellowknife）至多倫多的航線自8月30日起暫停運營。

國際線方面，美國鹽湖城（Salt Lake City）至多倫多的航班自6月30日起暫時停飛，計劃於2027年恢復運營；從6月1日起，多倫多和蒙特利爾飛往美國紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）的航班將暫時停飛，計劃於10月25日恢復。

此外，原計劃從墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）飛往蒙特利爾的航線現已暫停。

報道指，加拿大航空發表這項聲明之際，航空旅行正面臨前所未有的燃油危機。隨着美以對伊朗戰爭持續超過六週，燃油價格翻倍，成本開始轉嫁給消費者。

2026年4月5日，加拿大航空空中巴士A330-300在葡萄牙里斯本德爾加多國際機場（Humberto Delgado International Airport）起飛。（Getty）

加拿大西捷航空（WestJet）本月稍早亦宣布，將整合幾條需求較低的航線航班。