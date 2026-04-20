泰國政府擬於泰南邊境建圍欄 遏止地方動亂兼防走私非法越境
撰文：聯合早報
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泰國政府原則上批准在南部靠近馬來西亞邊境的陶公府修建圍欄，以防止走私、非法越境和潛在的地方動亂。
泰國首相兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）星期六（4月18日）結束泰南訪問行程後說，這個邊境圍欄項目預計覆蓋泰國最南端的塔拜縣（Tak Bai）及温縣（Waeng），以防止非法越境，提高執法效率，減少社會動亂，並增強當地社區的信心。項目將由中央預算撥款落實。
《曼谷郵報》報道，這個邊境圍欄的設計詳情和路線規劃將在開工前最終確定。第一階段的資金預計來自今年的中央預算，但沒有說明何時動工、工期多久等詳情。
動亂下的泰南地區▼▼▼
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泰南地區長期動亂，近期發生一系列暴力事件，包括陶公府民族黨議員遇刺未遂。阿努廷星期五（17日）親自到泰南邊境地區視察，旨在恢復公眾對當地局勢的信心。
阿努廷強調，政治和軍事力量必須協同合作，才能實現持久和平。泰國須開展以情報為主導的行動，並根據行為證據嚴格執法，才能將違法者繩之以法。
此外，泰國政府發言人拉差達（Ratchada Thanadireck）說，打擊毒品犯罪是阿努廷政府的重中之重。儘管在泰南邊境被逮捕的毒販人數有所增加，但毒品氾濫的情況仍令人擔憂，尤其是在青年和年輕女性群體中。
另一方面，陶公府民族黨議員甲莫沙遭暗殺未遂案調查取得進展。警方已逮捕四名嫌疑人，仍在努力抓捕另一名嫌疑人。
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