油價暴漲重創亞洲：日本越南鬧油荒　泰國下令公務員行樓梯慳電

伊朗戰爭已持續超過3星期，導致石油價格急升，亞洲正面臨石油短缺帶來的嚴重後果。中國、韓國和泰國正限制能源出口，日本、越南和泰國都出現油站鬧油荒的情況。菲律賓和斯里蘭卡則推出公務員四天工作。泰國政府更推出一項奇招應對能源緊張，下令公務員上下班時走樓梯而非乘搭電梯，並要求公務員穿短袖襯衫不打領帶，然後將辦公室的冷氣調到攝氏27度，以節省能源。



據泰國Khaosod新聞整理的數據顯示，中東衝突升級引發全球對石油供應的憂慮，尤其是對運油船通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的安全，該海峽是能源運輸的關鍵海上「樽頸」要道。

2025年，每天約有1,340萬桶原油經由霍爾木茲海峽運輸，約佔全球海運石油貿易量的30%。其中超過80%的石油運往亞洲國家，突顯亞洲對該航線的嚴重依賴。

亞洲各國的戰略石油儲備能維持多久？

數據顯示，亞洲各國的戰略石油儲備存量有顯著差異。

日本的石油儲備相當於254日的使用量，韓國為208日，中國為200日。

2026年3月24日，數據顯示，亞洲各國的戰略石油儲備存量有顯著差異。日本的石油儲備相當於254日的使用量，韓國為208日，中國為200日。印度的石油儲備相當於74日的使用量，泰國為61日，菲律賓為60日。印尼只有20日，而越南僅有15日的儲備。（香港01）

印度的石油儲備相當於74日的使用量，泰國為61日，菲律賓為60日。印尼只有20日，而越南僅有15日的儲備，而柬埔寨則沒有官方數據。

亞洲高度依賴來自中東的石油和天然氣

智庫Ember Energy的分析指，霍爾木茲海峽的關閉和卡塔爾液化天然氣生產的停滯暴露了亞洲各國能源系統和經濟的脆弱性。

2024年，約84%的原油和83%的液化天然氣經由霍爾木茲海峽運往亞洲。新加坡和泰國是東南亞最依賴進口天然氣的兩個國家，去年它們從卡塔爾進口的液化天然氣佔比最大，分別佔其進口總量的42%和27%。

在東亞，日本超過90%的原油進口來自中東，韓國約70%的原油也來自中東，其中大部分經由霍爾木茲海峽運送。中國2025年超過40%的原油進口來自中東，並藉此建立其儲戰略石油儲備。

國際能源署成員國釋放儲備仍無法舒緩「油荒」

2026年3月11日，國際能源總署（International Energy Association）宣布， 旗下32個成員國一致同意從其緊急儲備中釋放4億桶石油投放市場，以應對中東戰爭造成的石油市場混亂。圖為具體各個國家釋放的石油儲備數量。（香港01）

日本已釋出戰略儲備 油價依然升至36年高位

在國際能源總署做出這個決定之前，日本就已經宣布將透過公營和私營部門兩方面釋放約8,000萬桶石油，相當於45天的國內使用量。私人企業的石油儲備釋放已於3月16日開始，強制石油儲備量由70天縮短至55天；國家石油儲備的釋放計劃於將3月26日開始。

石油資訊中心（IOIC）的數據顯示，截至3月16日，日本普通汽油平均價格為每公升190.8日圓，這是自1990年調查以目前形式進行以來的最高價格。

2026年3月13日，日本東京，美國、以色列與伊朗發生戰事之際，圖為加油站外的標示牌上顯示燃油價格。（Reuters）

日本石油協會（由日本國內煉油企業組成）會長木藤俊一3月23日表示，如果與伊朗的戰爭持續下去，日本將需要釋放第二批石油儲備。

油價急升 導致日本公共交通採購石油吃緊 油站出現油荒

據彭博社19日報道，伊朗戰爭導致原油供應中斷，為包括城市和都市公共巴士在內的公共交通營運帶來不確定性。這是由於多個地方政府舉行的燃油拍賣屢屢失敗所致。

據報道，公共汽車通常透過拍賣購買柴油等燃料。 16日，京都市交通局取消了原定於4月和5月透過投標採購的柴油，這些柴油原本將用於城市公共巴士營運。一位官員解釋說，伊朗戰爭爆發前設定的採購價格與當前情況有巨大差異，供應商可能因此認為採購難度過大。

東京交通局4月至6月的柴油燃料拍賣也未能成功，川崎市交通局在第一次拍賣後暫停購買。

北海道函館市的一間自助加油站，近日就出現一塊醒目的告示，將燃油短缺歸咎於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），告示寫到：「由於特朗普的政策，我們目前缺貨。對此我們深表歉意。」

越南鬧油荒 民眾連夜在油站外排隊 航空燃油吃緊

據《紐約時報》3月23日報道，在越南，油價飆升和燃油短缺的擔憂引發了恐慌。數百名電單車司機（電單車是越南的主要交通工具）在河內加油站外排起了長隊，一直到深夜。

局勢變得如此嚴峻，以至於越南外交部長和總理會見了中國、韓國、泰國、日本和阿聯酋的大使和高級官員，敦促他們提供幫助，包括共享戰略儲備。

越南近四分之三的航空燃料依賴進口，主要來自中國和泰國。越南民航局警告稱，航空燃油短缺最快可能在4月出現。為應對成本上漲和供應緊張，越南各航空公司正考慮提高票價和削減航班。即使價格上漲，確保燃油供應仍面臨嚴峻挑戰。

越南石油協會主席Bui Ngoc Bao表示：「目前燃油供應極其困難，因為它完全取決於外部因素，特別是中東衝突。」

菲律賓與斯里蘭卡政府推4日工作

據路透社報道，自3月9日起，公務員每周工作四天，以減少燃料消耗。

報道指，縮短工作時間是暫時的，緊急服務和前線服務不在此列。

政府部門也被要求將空調溫度設定在不低於攝氏24度。

2026年3月9日，菲律賓馬尼拉大都會奎松市，由於美國和以色列與伊朗發生衝突，預計油價將上漲，電單車司機在加油站排隊加油。（Reuters）

據法媒3月16日報道，斯里蘭卡官員表示，該國宣布縮短工作周以節省燃料儲備。

基礎服務專員Prabath Chandrakeerthi 表示，自18日起，國家機構每周僅工作四天。他宣布每周三均為「假日」。

新的節約措施也將適用於學校和大學，並將無限期實施。

石油短缺威脅韓國垃圾袋與泡麵供應

據彭博社3月24日報道，中東原油短缺日益加劇，正威脅韓國人的日常生活，從垃圾袋到泡麵都可能受到影響。

為穩定能源市場，韓國政府於13日推出臨時燃油價格上限機制，並規定每兩週進行一次調整。第二輪燃油價格上限調整定於27日（本周五）進行。

2026年3月24日，伊朗戰爭導致亞洲國家原油供應短缺，圖為韓國大田市儒城區官方垃圾袋。（網絡圖片）

據韓國先驅報（Korea Herald）20日報道，環境部官員表示，審查工作於19日（上周四）啟動，此前生產商警告稱，他們僅剩大約一個月的原材料可用於生產這些垃圾袋。韓國的垃圾袋由聚乙烯（polyethylene）製成，聚乙烯是一種常見的塑料，由石油化學產品衍生而來。

泰國節約能源奇招應對能源危機

3月10日，泰國政府下令公務員在能源危機期間必須走樓梯而非乘搭電梯，並進行居家辦公，政府也將空調溫度提高至攝氏27度，並要求政府員工上班穿短袖襯衫。

據《紐約時報》的報道，不少泰國的加油站紛紛貼出「售罄」的告示。

作為越南主要的燃料供應國，泰國已暫時禁止出口某些燃料，包括航空燃油。