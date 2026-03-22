中東戰火波及泰國身後事　燃油短缺威脅佛教火化儀式

中東戰事導致的燃油短缺效應正波及泰國的喪葬習俗。由於許多寺廟的火化爐使用柴油，而該燃料因霍爾木茲海峽航運中斷而供應緊張，部份寺廟面臨暫停火化服務的風險。



據彭博社（Bloomberg）3月17日報道，位於北柳府（Chachoengsao）的寺廟住持Phra Ratchwachiraprachanart表示，寺內僅剩約200公升柴油，僅夠進行兩次火化，而這是其每週的平均需求。他坦言：「五十多年來，我從未見過這種情況。不僅是我們，許多寺廟都面臨同樣問題。」

在泰國佛教習俗中，火化前需經數日誦經，且火化爐的煙囪被認為能引導亡靈升天，儀式具有重要宗教意義。

圖為泰國寺廟中的僧侶。（Getty Images）

泰國及東南亞鄰國高度依賴中東石油進口。據泰國能源部調查，在3月15日至16日訪問的約1500個加油站中，近70%報告部份燃油短缺或售罄，約10%因缺油而關閉。儘管當局聲稱庫存可滿足約三個月需求，但限購與短缺景象顯示，中東衝突的連鎖效應已然發酵。

在印度等普遍實行火化的國家，部份寺廟已因缺油暫停服務。泰國多數火化儀式在寺廟進行，燃油短缺與價格上漲已引發加油站大排長龍，許多業者實施限購以防止恐慌性囤積。