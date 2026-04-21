墨西哥金字塔景區爆槍擊　包括槍手在內兩死　4人受傷

路透社4月20日報道，墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）熱門旅遊景點特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔景區，當日發生槍擊案，包括槍手在內至少兩死、4人受傷。路透社報道，據現場畫面顯示，一名持槍男子從其中一座金字塔頂部開槍，但目前尚無更多細節。



一名加拿大女子喪生

路透社報道，墨西哥安全內閣稱，一名加拿大女子喪生，並造成4人受傷，槍手已自殺身亡。墨西哥安全內閣表示，傷者正在接受治療。不過，當局未進一步交代細節，包括槍手及死傷者身份。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）表示，正在與加拿大大使館就槍擊事件保持聯繫。地方當局與內政部、文化部正在前往現場，她已指示安全內閣進行調查。

墨西哥正與美國、加拿大共同籌辦2026年世界盃，預計將吸引數百萬外國遊客，旅遊和文化景點的安全問題備受關注。