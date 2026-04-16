退學男持雙槍闖校園欲屠殺　校長中彈飛撲擒兇奪槍　英勇畫面曝光

美國奧克拉荷馬州有間高中傳出恐怖事件。



1名曾在該校就讀、遭到退學的男子持槍闖入、意圖行兇，校長見狀英勇地飛撲、將男子壓制，過程中腿部更是中彈，所幸他成功搶下對方的槍枝，順利化解可能的大規模校園槍擊案，這名校長送醫後已無大礙，而他見義勇為的影片在社交媒體曝光後也獲得各界讚賞。

1名曾在該校就讀、遭到退學的男子持槍闖入、意圖行兇，校長見狀英勇地飛撲、將男子壓制，過程中腿部更中彈，所幸他成功搶下對方的槍枝，順利化解可能的大規模校園槍擊案，這名校長送醫後已無大礙。（X@nicksortor）

美高中遭持槍男闖入 校長「飛撲壓制」畫面曝

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《NBC》報導，這起事件4月7日下午發生在奧克拉荷馬州的保羅谷高中（Pauls Valley High School），20歲的槍手霍金斯（Victor Lee Hawkins）當時拿著2把手槍、闖入學校大廳，他命令所有人趴在地上並試圖射殺1名學生，但因槍支故障而未能得逞。排除故障後，霍金斯又向另1名學生開槍，但未能擊中，此時2名學生苦苦哀求後獲準離開，其他學生也趁隙離開。

就在此時，校長摩爾（Kirk Moore）突然衝出、朝霍金斯飛撲而去。曝光的監視器畫面中，可以見到摩爾宛若美式足球員般地從背後撲倒霍金斯、將他壓制在長椅上，接著將霍金斯的槍打到地上，後續畫面中出現另1名副校長，他上前協助、將槍枝帶走，兩人這才成功化解1場潛在的校園槍擊。

槍手曾是該校學生 計畫殺光全校再自殺

英勇的摩爾在過程中腿部中彈，後續送醫治療後已無大礙，他事後透過聲明表示自己身體健康、正在康復，且期待盡快重返工作崗位。警長梅（Don May）也稱讚他「毫無疑問地阻止了1場悲劇的發生」，摩爾制服槍手的畫面在社交媒體曝光後，也吸引不少人的稱讚與祝福。

經過調查，檢察官發現霍金斯過去其實是保羅谷高中的學生，只是還沒畢業就遭到退學，被逮捕後，霍金斯形容摩爾是「我不喜歡的人」，並表示自己想效仿1999年曾造成14人死亡的「科倫拜校園槍擊案」，他還承認自己攜帶的2把槍是屬於他父親的，並自爆計畫是殺死學生、教職員工和摩爾後自殺，目前霍金斯被控謀殺未遂罪、非法持槍指人罪和攜帶武器進入公共場所等罪名，保釋金高達100萬美元。

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