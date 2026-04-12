俄烏互斥對方違反東正教復活節停火 生效僅數小時便出現破裂
撰文：張涵語
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俄羅斯與烏克蘭4月11日（周六）互相指控對方違反停火協議。這項為慶祝東正教復活節而實施的短暫停火，在生效僅數小時後就出現破裂。而俄羅斯國防部周日（12日）又表示，烏克蘭軍隊正在違反復活節停火協議，但俄軍則遵守已宣布的停火協議。
路透社報道，俄羅斯兩個邊境地區的州長稱，烏克蘭無人機襲擊了庫爾斯克和別爾哥羅德州的目標，造成五人受傷。烏克蘭軍隊總參謀部則表示，俄軍違反這項為期32小時的停火協議469次，包括發動攻擊、砲擊和無人機攻擊。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）此前於4月9日宣布的停火協議於莫斯科時間當日下午4時生效。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他將遵守停火協議。
根據在俄羅斯和烏克蘭均佔主導地位的東正教曆法，今年的復活節於4月12日慶祝。俄羅斯通訊社報道，普京於午夜過後在莫斯科基督救世主主教座堂出席了禮拜儀式。
普京在復活節賀詞中將復活節描述為「愛、善良和正義的勝利」。他也感謝東正教大牧首基里爾（Patriarch Kirill）對參與俄羅斯軍事行動人員的支持。
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