俄烏互斥對方違反東正教復活節停火　生效僅數小時便出現破裂

俄羅斯與烏克蘭4月11日（周六）互相指控對方違反停火協議。這項為慶祝東正教復活節而實施的短暫停火，在生效僅數小時後就出現破裂。而俄羅斯國防部周日（12日）又表示，烏克蘭軍隊正在違反復活節停火協議，但俄軍則遵守已宣布的停火協議。



路透社報道，俄羅斯兩個邊境地區的州長稱，烏克蘭無人機襲擊了庫爾斯克和別爾哥羅德州的目標，造成五人受傷。烏克蘭軍隊總參謀部則表示，俄軍違反這項為期32小時的停火協議469次，包括發動攻擊、砲擊和無人機攻擊。

2026年4月12日，烏克蘭基輔地區，一名神父在東正教復活節禮拜中灑聖水進行祝福，信徒們隨之做出反應。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）此前於4月9日宣布的停火協議於莫斯科時間當日下午4時生效。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他將遵守停火協議。

根據在俄羅斯和烏克蘭均佔主導地位的東正教曆法，今年的復活節於4月12日慶祝。俄羅斯通訊社報道，普京於午夜過後在莫斯科基督救世主主教座堂出席了禮拜儀式。

普京在復活節賀詞中將復活節描述為「愛、善良和正義的勝利」。他也感謝東正教大牧首基里爾（Patriarch Kirill）對參與俄羅斯軍事行動人員的支持。