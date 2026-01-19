追蹤尼斯湖水怪52年！76歲傳奇獵人給出最終結論　與這1現象有關

追逐「尼斯湖水怪」超過半世紀的傳奇獵人、現年76歲的自然學家Adrian Shine，自1973年起便投入尋找神秘生物「尼斯湖水怪」（Nessie）的行列，至今已長達52年。他不僅親身參與無數次實地調查，更在1987年率領團隊動用價值超過100萬英鎊（約1049萬港元）的聲納設備，對整個尼斯湖展開大規模掃描，試圖找出這隻傳說中「長頸巨獸」的真實身影。



然而，半個世紀過去，Adrian最終坦言：「自己可能一直在追逐一場美麗的誤會。」他指出，外界長年目擊到的所謂水怪現身，其實多半能以更日常的現象解釋，那就是船隻航行時在湖面上留下的「尾波」（ship wakes）。

由於尼斯湖連接著喀里多尼亞運河，來往船隻頻繁，當船隻橫向通過視線時，水面上會出現一節節排列的波紋，在遠處看來，便宛如一個個浮出水面的「黑色駝峰」。

當船朝你而來時，你很容易看出那是尾波，但若它橫向穿過視線，你看到的就會變成一節一節、像實體一樣的黑色隆起，船速慢時波紋短而密集，速度快時則變得又長又少。這種視覺效果非常迷人，也極具說服力。

至於許多目擊者描述的「長頸輪廓」，Adrian則認為，那往往只是平靜水面上聚集的水鳥所造成的錯覺。

讓他真正開始動搖信念的，是一次親眼看到黑色駝峰的經驗，結果走近一看，發現那不過是一塊岩石。之後，一位研究古典藝術的魔術師造訪尼斯湖，替團隊拆解了多起經典的視覺陷阱，更讓他意識到過往許多著名照片其實都能被合理解釋。

此外，Adrian也指出，尼斯湖水溫長年偏低，湖中魚類數量有限，從生態角度來看，並不足以支撐一隻大型未知生物長期生存。即便如此，這位水怪獵人並未帶著失落收場。他坦言，這段旅程帶給他無數樂趣與回憶：

我玩得非常開心！如果未來真的出現新的鐵證，那將會是最美好的事。

他並沒有完全關上尼斯湖水怪的大門，只是更傾向將其視為一種在尼斯湖重生的海蛇傳說，一段融合自然現象與人類想像力的現代神話。或許，水怪是否真實存在已不再那麼重要，對Adrian而言，這場長達半世紀的追尋，本身就是一段傳奇。

