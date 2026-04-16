黃仁勳倡中美合作：晶片並非濃縮鈾　對話是最穩妥方式

據彭博社4月16日報道，英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳周三在播客（podcast）採訪中表示，美國人工智能（AI）公司Anthropic近期發布的Mythos模型所實現的技術突破，表明美國應尋求與中國加強合作，推動全球兩大經濟體的AI研究人員就安全運用這一能力持續增強的技術達成共識。



綜合美媒報道，Mythos是一款通用AI模型，據稱可挖掘出軟體與電腦系統中連頂尖人類專家都難以察覺的關鍵漏洞。目前Anthropic僅向少數嚴格篩選物件開放，防止模型落入「不法分子」手中，淪為竊取資料、破壞關鍵基礎設施的新型強力工具。

根據播客「Dwarkesh Podcast」的節目內容，被問及中方若訓練出同類網路攻擊能力模型是否會威脅美國國家安全時，黃仁勳表示，儘管他支持美國優先，但應對此類威脅的最佳方式是「對話」。他呼籲中美研究人員深化交流，而當前美國將中國視為敵手的態度，導致關鍵研究對話缺失。

黃仁勳指出，Mythos僅用「相當普通且規模有限」的算力訓練而成，訓練這種模型所需的算力規模與類型在中國都極為充足。他認為，中國是全球第二大算力計算市場，即便面臨美國出口管制，也可憑藉豐富能源供應與成熟制程晶片堆疊，達到訓練此類模型的算力門檻。

「因此問題在於，考慮到中國已經擁有充裕能源、充足晶片與大量AI研究人才，若對此感到擔憂，構建安全世界的最佳方式是什麼？將其排擠打壓、樹為敵人，恐怕並非最優解。」

他進一步表示，「中國是競爭對手，我們希望美國勝出，但開展對話、尤其是研究領域對話，或許是最穩妥的方式。當前因將中國視為對手，這一領域的協作明顯缺失。中美AI研究人員切實溝通、就AI禁用場景達成共識至關重要。」

2026年4月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Jen-hsun Huang）參加博客節目「Dwarkesh Podcast」。（YouTube@Dwarkesh Patel）

過去一年，黃仁勳持續呼籲特朗普政府放寬出口管制、擴大中國市場准入，這一立場與Anthropic的CEO主張收緊管制截然相反。後者今年1月曾批評批准英偉達H200晶片對華出貨是「錯誤之舉」。

被問及美國出口管制是否限制了中國AI發展時，黃仁勳回答說，中國擁有豐富能源、主流晶片製造技術以及多處理器整合能力，並未受制於算力短缺。

他強調，AI競爭是涵蓋能源、架構、演算法的多維度系統競爭，而非單純依賴先進制程。中國充沛的能源儲備、龐大科研人才庫與成熟製造能力，使其可通過演算法優化突破算力瓶頸。

「中國的能源儲備極為充裕，不是嗎？AI本就是平行計算問題，既然能源成本低廉，他們為何不能將晶片數量擴充4倍、10倍？大量資料中心已全面通電……只要願意，他們完全可以整合更多晶片，即便只是7納米制程也無妨。」他還提到，中國頂尖研究者同時可以通過高效演算法實現約10倍性能提升。

「中國晶片製造能力（同樣）位居全球前列，行業公認其佔據主流晶片市場主導地位，聲稱中國無法獲取AI晶片的說法完全是無稽之談，」他補充說，「（而且）中國絕不會停滯于7納米，其製造實力將推動工藝持續反覆運算。」

節目中，黃仁勳還談及，AI安全和網路安全需要一個蓬勃發展的生態系統，而這個系統離不開開源。研究人員需依託開源模型與開源技術棧，才能構建可靠的安全系統，因此必須保持開源生態活力。

他指出，中國是全球開源軟體與模型最大貢獻者，警告美國不應「扼殺」這一進程，而應通過對話與合作加以利用。

「若形成兩大割裂格局——開源生態依託外國技術棧、封閉生態依託美國技術棧，對美國而言將是極度愚蠢的決策，後果不堪設想。」

他同時駁斥「向中國出售晶片等同於出售濃縮鈾」的類比，「這是一個糟糕的類比，也是一個不合邏輯的類比。」他堅持以開放學術對話與市場競爭維持美國技術主導地位，而非盲目割捨中國市場。

「我們必須認識到，AI並非僅指模型，而是五層體系（能源、晶片、軟體棧/計算架構、模型、應用），」他表示，美國不應為了保護某一層的利益而犧牲整個晶片層級的全球市場份額，所有層級對於維持技術主導都至關重要。

「我們希望美國在全層面實現領先。長期來看，放棄整個市場，美國無法在晶片與算力技術棧領域贏得長期科技競爭，這是不爭的事實。」

2026年4月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Jen-hsun Huang）參加博客節目「Dwarkesh Podcast」。（YouTube@Dwarkesh Patel）

頗具喜感的是，節目中始終反對對華出口晶片的主持人，一度被黃仁勳辯駁得啞口無言，正要轉移話題，卻被對方一把攔下。

「不必急著換話題，我很享受這場討論。」隨後，黃仁勳繼續火力全開，回應外界對其推動對華晶片出口的種種批評與爭議。

對於主持人「對華售晶片不利於美國長期取勝」的觀點，黃仁勳反駁稱其立場過於極端，「你的立論前提是：在這一關鍵節點，只要向中國提供任何算力，我們就會滿盤皆輸。這種極端論調十分幼稚。」

主持人繼續追問，若相關技術可挖掘零日漏洞，是否應限制中國研發部署能力。「零日漏洞」是指軟體、硬體或系統中未被開發者發現且尚未發佈官方補丁的安全缺陷。

「我們希望美國保持領先，這一點完全可以實現，」黃仁勳回答說，「晶片並非濃縮鈾，而且中國具備自主製造能力。」

他重申了一貫立場，即過度限制無法遏制中國技術進步，反而會助力中國培育產業規模、構建自主生態，推動全球AI模型向適配中國技術棧優化；隨著全球AI普及，開源優勢將使中國技術標準與生態超越美國，削弱美國全球技術領導力。

「我們當然希望美國領先，當然要在全層面保持主導地位。但我可以預測，數年之後，當美國希望向印度、中東、非洲、東南亞輸出技術與標準時，我們再回顧今日對話，你會發現你所支持的政策，毫無必要地讓美國放棄了全球第二大市場。」

黃仁勳強調，「我們不應主動放棄……沒有人主張全盤無限制對華出口，我們應確保美國優先掌握最先進、最充足的技術，同時在全球市場競爭取勝，兩者完全可以並行不悖。這需要理性權衡與成熟決策，而非極端處理，現實世界本就不是非黑即白的。」

2026年4月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Jen-hsun Huang）參加博客節目「Dwarkesh Podcast」。（YouTube@Dwarkesh Patel）

去年12月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，將允許英偉達對華出口其H200晶片。不過，他同時稱，此決定有附帶條件，包括保障美國所謂「國家安全」，且美國政府將獲得25%的分成，美商務部正在敲定協議細節。

消息一出，英偉達隨即要求供應鏈增產H200，預判中國客戶需求旺盛。但此後又在美國政策執行層面遇阻，有消息稱這讓英偉達方面十分沮喪，指責官僚機構破壞特朗普的願景。

一直到上個月，黃仁勳在英偉達年度GTC大會期間放風稱，正重啟面向中國客戶的H200生產，如今局面「與兩三周前的情況截然不同」。

「我們已獲得面向中國眾多客戶的銷售許可，也收到了多家客戶的採購訂單，目前正重啟生產，」他透露，「我們的供應鏈正在全力運轉起來。」

在3月19日中國商務部舉行的例行發佈會上，有美媒記者提問，「相關報道稱中國政府已經批准了部分公司採購英偉達的H200晶片，請問是否有更多細節可以透露以及有何評論？」

商務部新聞發言人何詠前回應稱：「我不了解你提到的情況。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

