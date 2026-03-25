美媒：特朗普擬任命矽谷巨頭加入科技委員會　包括黃仁勳朱克伯格

美國《華爾街日報》引述美國白宮官員指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃3月25日任命數位科技界巨頭作為總統科學與技術顧問委員會（President’s Council of Advisors on Science and Technology，PCAST）的成員，包括Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、英偉達行政總裁黃仁勛、甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）。



報道指，委員會成員負責就美國的人工智能（AI）政策及其他議題發表意見，委員會主席則將由人工智慧與加密貨幣顧問、「AI沙皇」薩克斯（David Sacks）與白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）共同擔任。

2026年1月21日，瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF），蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、NVIDIA行政總裁黃仁勳以及歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde），在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表講話前合影。

特朗普在去年就任總統當日簽署行政命令，要求設立PCAST，這委員會最終成員或達到24人，預料他在周三會任命首批13名成員。這13名成員包括戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾（Michael Dell）與Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）。

報道引述朱克伯格指，很榮幸加入這一委員會，強調會同其他業內巨頭合作，一同推動美國AI發展，以領先全球。戴爾則表示期待與委員會合作，以「推動能強化美國競爭力與國家安全的政策」。