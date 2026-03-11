美俄烏新一輪會談下週於土耳其舉行　或聚焦領導人會晤與戰俘交換

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月10日（周二）表示，土耳其將主辦下一輪美國、俄羅斯、烏克蘭之間的三方和平會談，而此次三方會談將延至下週舉行。美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）亦在接受CNBC採訪時證實，三方會談將推遲至下週某個時間舉行。



路透社報道，澤連斯基在Facebook發文稱，在與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通電話後，「總統（埃爾多安）指出，土耳其已準備好主辦下一輪三方會談。我們對此倡議表示讚賞，並希望其能取得成果」。

2026年2月14日，烏克蘭總統澤連斯基在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上致詞。（Reuters）

澤連斯基表示，此輪三方會談的主要議題應為戰俘交換及可能舉行的領導人會談。埃爾多安則在與澤連斯基的通話中表示，土耳其將支持停火以保護港口和能源基礎設施。

澤連斯基亦透露，烏克蘭軍方周二襲擊了位於俄羅斯布良斯克的一家俄導彈工廠。他稱，「這次行動的目標是布良斯克工廠，該工廠生產俄羅斯聯邦使用的所有類型導彈的控制系統」。