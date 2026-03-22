美烏代表團邁阿密會晤商討俄烏和平協議　美方：會談具建設性

烏克蘭代表團與美國官員3月21日在佛羅里達州邁阿密會晤，商討俄烏和平計劃。有份參與會談的美國特使威特科夫（Steve Witkoff）在會議後發文，描述今次會談具建設性，不過未提及更多細節。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交平台發文對此表示歡迎，稱團隊會在周日繼續討論。



威特科夫表示，雙方討論重點旨在縮小和解決剩餘議題，以接近達成一項全面的和平協議，他也提及除自己外，參加會談的美方人員包括總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）、特朗普「和平委員會」的高級顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）以及國務院顧問Chris Curran。

澤連斯基強調關鍵問題在於了解俄羅斯的想法，即對方準備在誠實且有尊嚴的情況下，如何結束戰爭，尤其是在中東局勢持續惡化的情況下。

今次美烏代表團原定在3月5日進行會談，不過因美國與以色列襲擊伊朗行動而推遲。美烏俄三方在進入2026年後與阿聯酋先後舉行兩輪會談，並在2月中於日內瓦舉行最近一次會談。不過俄羅斯代表團早前因拒絕在美國進行三方會談，所以未出席今次會議。