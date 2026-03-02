美國德州酒吧槍擊案　槍手衣服印有伊朗國旗和「真主的財產」

美國德州首府奧斯汀（Austin）一間酒吧3月1日凌晨發生槍擊案，至少造成3死、14人受傷。美媒引述一名執法官員透露，槍手身穿印有伊朗國旗圖案和「真主的財產」字樣的衣服。這宗槍擊事件發生在美國和以色列聯手空襲伊朗的翌日，聯邦調查局正將其作為潛在的恐怖主義行為調查。



槍擊事件發生於凌晨2點左右，地點位於第六街的巴佛德的後院啤酒花園（Buford's Backyard Beer Garden）酒吧，當地是夜生活聚集地，距離德州大學（University of Texas）奧斯汀分校僅幾公里。

據奧斯汀警察局長戴維斯（Lisa Davis）稱，疑犯駕車多次經過酒吧，然後停車，搖下SUV的車窗向露台上和酒吧前的人開槍。他隨後將車停好，下車後持步槍向街上行人開槍，之後3名警察開火將其擊斃。

圖為2026年3月1日，美國德州首府奧斯汀（Austin）一間酒吧發生槍擊案，聯邦調查局（FBI）及當地警方事後到場調查。（Getty Images）

美國國土安全部在聲明中表示，槍手已被確認為53歲的迪亞涅（Ndiaga Diagne）。

22歲的大四學生科莫克斯（Nathan Comeaux）當晚和朋友們在那裡消磨時光，他說酒吧內「擠滿了大學生，可能大部份是德州大學的學生，肩並肩，數百人只是在享受他們的夜晚」。

科莫克斯離開酒吧到街對面的餐車買薄餅，大約十分鐘後就聽到了第一聲槍響，他躲在長椅後面大約一分鐘後才出來，看到警察朝現場而來。他看到疑犯在警察開槍前將槍口對準警員。

他說認識一個被槍擊的人，「德州大學社區肯定受到了很大的影響」。