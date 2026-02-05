羅馬教堂天使「撞臉」梅洛尼爆爭議後移除　修復師承認原型為總理

意大利羅馬一座歷史教堂的壁畫中，一名天使的面容因修復得貌似意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）而引發爭議，最終在梵蒂岡（Vatican）介入下被連夜移除，結束這場令教會尷尬的風波。



位於羅馬市中心的聖老楞佐大殿（Basilica of St Lawrence in Lucina）小堂內，一幅壁畫上帶翼天使的臉部在修復後與梅洛尼極為相似。

修復者改口承認原型為總理

《衛報》2月4日報道，修復師瓦倫蒂內蒂（Bruno Valentinetti）最初否認故意為之，但2月4日向《共和國報》（La Repubblica）承認：「是的，那是總理的臉。」他稱已接獲梵蒂岡要求移除該畫像。該壁畫最初於2000年完成，不受文物法規保護。

遊客在2026年1月31日於意大利羅馬，於盧奇納聖勞倫斯大殿內拍攝修復的天使壁畫照片，此前因疑似意大利總理梅洛尼的形象引發爭議。（Reuters）

羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）對事件表示「痛心」，強調「神聖藝術與基督教傳統的圖像不能被濫用」。

堂區司祭米凱萊蒂（Daniele Micheletti）則指，雖注意到「某種相似性」，但當初僅要求修復因水損壞的壁畫原貌。事件曝光後，教堂湧入大量好奇的參觀者，影響其他宗教活動。

意大利反對黨五星運動（Five Star Movement）批評藝術不應淪為「宣傳工具」。梅洛尼本人則在Instagram上傳該畫像，並幽默寫道：「不，我絕對不像天使。」目前壁畫上的面容已經移除，天使頭部位置現為空白。