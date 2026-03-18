在博物館若看到「請勿觸摸」的警語，請一定要遵守，否則可能會賠上不小的代價。美國2名來自加州的男子因在密蘇里州（Missouri）的博物館中嬉戲，不小心摔碎了館內價值20萬美元（約157萬港元）的象牙，根據警方說法，兩人恐面臨數年的監禁處分。



2男子博物館嬉戲摔壞象牙 試圖逃跑仍被逮捕

綜合外媒報導，來自加州佩塔盧馬（Petaluma）的46歲布雷特・霍華德（Brett Howard）與48歲托德・阿澤維多（Todd Azevedo）在8日晚間參觀密蘇里州里奇代爾（Ridgedale）的熱門觀光景點古奧沙克自然史博物館（Ancient Ozarks Natural History Museum）。

美國加州兩男子在博物館嬉戲摔壞象牙，試圖逃跑仍被逮捕。圖為事發博物館內部。（Google Maps截圖）

警方趕到現場後將兩人逮捕：

沒想到在晚間11點左右，阿澤維多向霍華德提出要挑戰「抓住猛獁象化石的象牙」。根據法庭紀錄，一名博物館員工透過監視器目睹霍華德爬到阿澤維多的肩膀上，並嘗試抓住象牙讓身體懸掛，沒想到象牙突然整根掉到地上摔成了碎片。

據了解，這根遭摔碎的象牙約重達200磅（約90.7公斤），且每磅價值約1,000美元（約7838港元），總價約20萬美元。

根據警方說法，兩人在闖禍後，不顧現場員工的阻攔跑到博物館外，但之後仍遭博物館員工攔住並通知保全人員。

2男遭控重罪 恐面臨4年監禁

警方趕到現場後將兩人逮捕，並指控兩人一項一級財產損壞罪（first-degree property damage），據了解，該項指控為重罪，若被定罪，最高可判處4年監禁。

報導指出，兩人最後各以1.5萬美元（約11.8萬港元）保釋金獲釋，將在4月出庭受審。據了解，兩人的保釋條件包括不得互相聯絡，也不能再返回案發園區。

根據網路資訊，古奧沙克自然史博物館位在密蘇里州的知名觀光園區岩頂（Top of the Rock）內，該地區提供多種休閒娛樂設施，如博物館、高爾夫球場等。

該區域的所有人強尼・莫里斯（Johnny Morris）同時也是運動用品連鎖店Bass Pro Shops的創辦人，因此霍華德與阿澤維多也被禁止在未來的任何時間，進入任何一間該連鎖品牌的門市。

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