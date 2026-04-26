白宮記者晚宴槍擊發生地　為45年前列根遇刺酒店　總統險喪命

4月25日在華盛頓特區一家酒店舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）緊急從現場撤離，槍手其後被捕。

這次槍擊事件的發生地為華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton），在1981年，美國前總統列根（Ronald Wilson Reagan）也正在該酒店遇遭槍擊案而受傷。當年疑犯供稱行刺的動機，竟是出於對知名女星茱迪科士打（Jodie Foster）的迷戀。



列根遇刺受傷案

列根遇刺案發生於1981年3月30日，當時在總統列根於酒店結束演講活動，離開現場返回豪華轎車時，行兇者欣克利（John Hinckley, Jr.）向他開槍。

列根雖然在槍擊中倖存，但因一顆子彈從總統座車側面反彈後擊中他的身體，導致其肋骨斷裂，且一側肺部被刺穿。列根獲緊急送往附近的喬治·華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital），於4月11日出院。

1981年3月30日，在華盛頓哥倫比亞特區的華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）外，行兇者約翰·欣克利（John Hinckley, Jr.）企圖刺殺美國前總統列根（Ronald Wilson Reagan）。（Getty）

時任白宮新聞秘書布雷迪（James Brady）在槍擊時頭部中彈，導致其終身殘疾，他最後於2014年去世。一名特勤局探員及一名當地大都會警察局的警員也在事件中受傷。

1982年，行兇者欣克利因精神錯亂被判無罪，但仍被關押在華盛頓聖伊利沙伯醫院（St. Elizabeths Hospital）的高度戒備病區，直至2016年出院。

刺殺列根動機竟因茱迪科士打

欣克利供稱當年行兇的動機，竟是因其對主演電影《的士司機》（Taxi Driver） 的知名女演員茱迪科士打（Jodie Foster）存有迷戀。

美國女演員茱迪科士打（Jodie Foster）（《沉默的羔羊》劇照）

據欣克利所述，茱迪科士打當年入讀耶魯大學（Yale University），他曾專程前往耶魯大學教務處，只為取得她的宿舍及電話號碼。他聲稱自己曾打電話給她，並將詩作塞進她的房門底下。但欣克利從未約茱迪科士打出去，原因是對方似乎對自己沒什麼興趣。

這種拒絕讓欣克利陷入「黑暗境地」，他指在憂鬱、妄想和痴迷的驅使下，他甚至相信自己「可以透過暗殺總統來贏得茱迪的芳心」。

白宮槍擊案槍手疑為酒店住客

自從列根遇刺事件後，華盛頓希爾頓酒店為配合需求，展開大規模安全改建，包括建造一個可容納總統專車的保安車庫，該車庫會通往專用電梯與樓梯，可將總統一行人送往專供其個人使用的保安套房。

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離（Reuters）

華盛頓特區大都會警察局代理局長卡羅爾（Jeffery Carroll）表示，調查人員認為白宮槍擊案疑犯在事發時住在華盛頓希爾頓酒店，這似乎是他能在活動舉行期間進入酒店的原因。

據報疑犯作案時攜帶有霰彈槍（Shotgun）、手槍和刀具，試圖強闖晚宴安檢查站。其初步被控兩項罪名，分別為在暴力犯罪中使用槍支以及使用危險武器襲擊聯邦執法人員，將於4月27日在聯邦地區法院出庭受審。