白宮記者晚宴槍擊｜特朗普事後借機再推白宮巨型宴會廳計畫

美國總統特朗普（Donald Trump）星期天借白宮記者協會晚宴槍擊事件，力推他在白宮旁建造巨大宴會廳的計畫。



特朗普星期天（4月26日）在社交媒體發文說：「昨晚發生的事情，正是為何我們偉大的軍隊、特勤局和執法部門，以及出於各種原因，過去150年來歷任總統一直要求在白宮內修建一個大型且安全可靠的宴會廳。」

特朗普3月說，美軍計畫在白宮新宴會廳下方，修建一座大型綜合建築，會配備防彈玻璃和防無人機等防護設施。

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離的畫面（Reuters）

特朗普在星期天的貼文稱，如果是在白宮正在修建的那座具有最高軍事安全措施的宴會廳，這次事件根本不會發生。

特朗普去年10月下令推平白宮東翼，建造用於舉辦招待會和國宴的巨大宴會廳。然而，這項工程在進行時，並未經過通常針對華盛頓建築景觀變更所要求的繁瑣審查程式。

宴會廳項目堪稱白宮百餘年來最宏大的工程之一，且規模持續擴大，私人出資預算已從2億美元（約15.67億港元）翻倍至4億美元（約31.34億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

