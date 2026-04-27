白宮記者晚宴槍擊｜槍手宣言曝光：目標特朗普政府官員　嘲保安差

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 4月25日在酒店出席晚宴時，現場發生槍擊，當局確認槍手為31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen）。 美國媒體報道，槍手在犯案前約10分鐘，曾向家人發送了一份宣言，當中自稱為「友好的聯邦刺客」（Friendly Federal Assassin），並透露一心想要殺死特朗普政府的官員。



4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離（Reuters）

優先次序按層級 FBI局長非目標

《紐約郵報》引述美國官員消息稱，艾倫發出的宣言有點語無倫次，但提到他的目標包括「政府官員，但不包括聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（ Kash Patel）：他們都是目標，優先按層級從最高到最低」。

他表示，「我再也不願意允許一個戀童癖、強姦犯和叛徒，用他的罪行來玷污我的雙手了。」《紐約郵報》認為，這裏所指顯然是特朗普。

2026年4月25日，白宮記者晚宴發生槍擊事件，疑犯被捕（Truth Social/Handout via REUTERS）

稱為擊中目標願殺害所有人

「為了盡量減少傷亡，我會使用霰彈槍而不是獨頭彈」。據其說法，原因是霰彈槍穿透牆壁的能力較弱。但他在文中隨後又稱，如果能夠擊中目標，他願意殺死房間裡的所有人。

「如果絕對必要的話，我仍然會不惜一切代價，甚至不惜一切代價去達到目標（因為大多數人選擇來聽一個戀童癖、強姦犯和叛徒的演講，因此他們都是同謀），但我真心希望不會走到那一步」。

報道指出，文中也多次提及艾倫的基督教信仰，他也提到了一些敏感的政治議題，例如特朗普政府對委內瑞拉販毒船隻的打擊，以及對非法移民的拘留。

稱全副武裝但酒店內無人留意

此外，艾倫嘲諷晚宴所在地——華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）的保安「瘋狂」缺失，稱自己全副武裝地抵達酒店，卻連看都沒看一眼。「我走進酒店後，立刻注意到的就是那種傲慢的態度。我帶著好幾件武器進去，竟然沒有一個人覺得我可能構成威脅」。

他指出，這次活動的保安集中在室外，主要針對抗議者和當天抵達的人員，「顯然沒人考慮過如果有人提前一天抵達會怎麼樣。這種程度的無能簡直令人難以置信，我真心希望等到這個國家再次擁有真正稱職的領導人時，這個問題能夠得到糾正」。

他補充說：「例如，如果我不是美國公民，而是伊朗特工，我就可以把一挺該死的M2衝鋒槍帶進來，也不會有人注意到。真是瘋了。」

2026年4月25日，美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，現場賓客紛紛逃離現場，相關執法部門正在檢查現場、維護秩序。（Reuters）

「想到本屆政府所做的一切，我就怒不可遏」

《紐約郵報》又報道，據官員透露，這份宣言是由艾倫的兄弟轉交警方。該官員又稱，特勤局已經約談了艾倫的妹妹，得知他經常發表激進的政治言論，並談到要「做些事情」來解決世界問題。

當局證實，艾倫在槍械店購買了兩把手槍和一支霰彈槍，並將它們存放在他父母家中。該官員表示，他經常在射擊場進行訓練。他曾是組織「The Wide Awakes」成員，據信參加過在加州舉行的「拒絕國王」（No Kings）抗議活動。

報道指出，在這篇有時讀起來像是遺書的宣言結尾，艾倫透露了自己準備犯案時的心理狀態。「哦，如果有人好奇做這種事是什麼感覺：糟透了。我想吐；我想為所有我想做卻永遠再無法做的事哭泣⋯⋯想到本屆政府所做的一切，我就怒不可遏」。