美國印第安納州槍擊案9人傷 疑因爭執引起
撰文：蕭通
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美國印第安納州4月26日發生槍擊案，造成9人受傷，疑犯仍然在逃。美國媒體報道，案發於印第安納大學布盧明頓分校（Indiana University Bloomington）附近，現場為一個熱門的酒吧和餐廳聚集地。
《紐約郵報》報道，布盧明頓警方表示，在25日凌晨0時25分左右，兩名女子發生爭執，隨後兩名男子拔槍向人群開槍。槍擊事件導致5名介乎17至21歲的年輕女子，被子彈和彈片擊傷；另有4人在隨後的人踩人事件中受傷。
報道指出，印第安納大學布盧明頓分校剛在24日舉行名為「Little 500」的大型單車比賽，當地不少民眾當晚外出慶祝。校方表示，沒有學生涉及今次槍擊，但嚴厲譴責暴力行為。
警方表示前尚未逮捕任何嫌疑人，呼籲掌握線索或擁有相關影片的人士主動聯繫。
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