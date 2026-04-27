美國印第安納州槍擊案9人傷　疑因爭執引起

美國印第安納州4月26日發生槍擊案，造成9人受傷，疑犯仍然在逃。美國媒體報道，案發於印第安納大學布盧明頓分校（Indiana University Bloomington）附近，現場為一個熱門的酒吧和餐廳聚集地。



2026年4月26日，美國印第安納州布盧明頓（Bloomington）發生槍擊案，警方事後到場調查。（Getty Images）

2026年4月26日，美國印第安納州布盧明頓（Bloomington）發生槍擊案，警方事後到場調查。（Getty Images）

《紐約郵報》報道，布盧明頓警方表示，在25日凌晨0時25分左右，兩名女子發生爭執，隨後兩名男子拔槍向人群開槍。槍擊事件導致5名介乎17至21歲的年輕女子，被子彈和彈片擊傷；另有4人在隨後的人踩人事件中受傷。

報道指出，印第安納大學布盧明頓分校剛在24日舉行名為「Little 500」的大型單車比賽，當地不少民眾當晚外出慶祝。校方表示，沒有學生涉及今次槍擊，但嚴厲譴責暴力行為。

警方表示前尚未逮捕任何嫌疑人，呼籲掌握線索或擁有相關影片的人士主動聯繫。