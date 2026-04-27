白宮記者晚宴槍擊｜特朗普：槍手仇恨基督徒　留字條籲襲政府官員

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月25日在酒店出席晚宴時，現場發生槍擊。特朗普26日接受霍士新聞訪問時稱，槍擊案疑犯被執法部門當場制服，對方並未接近舉辦晚宴的宴會廳。疑犯留下了呼籲襲擊政府官員的字條，且持有「反基督教」觀點。當局此前公布，槍手為31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen）。



2026年4月25日白宮記者晚宴發生槍擊事件，保安人員制服疑犯（Reuters）

特朗普受訪時表示，「當你讀過他（疑犯）的宣言後，會發現他是個病態的人，而且仇恨基督徒」。他指出，疑犯是「一個非常麻煩的人」，心中積壓了很長一段時間的仇恨，「他的兄弟姐妹可能確實抱怨過這件事，甚至還向執法部門投訴過」。

重申建設白宮宴會廳的重要性

他又稱，事件突顯白宮新建宴會廳的重要性，強調計劃是與軍方和特勤局聯合制定，在安全方面「配備了所有最先進的設備」。

針對當晚的白宮記者晚宴（White House Correspondents' Dinner）因槍擊事件中斷，特朗普稱將在「較短時間內」重新舉行，時間可能在30天左右。他指出，不應讓犯罪分子和極端危險的人改變國家重要活動的安排，並強調該晚宴原本是一項重要活動。

美國全國廣播公司（NBC）報道，白宮記者協會（WHCA）主席、華裔美籍女記者Weijia Jiang於26日發表聲明稱，在該協會年度晚宴發生槍擊事件後，協會董事會將召開會議，討論後續的行動方案。