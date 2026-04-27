白宮記者晚宴槍擊｜總統撤離時疑跌倒　特朗普：特勤人員要求趴下

美國白宮記者晚宴4月25日發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）一度緊急撤離，並疑似跌倒。他翌日接受美媒節目採訪時還原事件經過，稱是特勤人員要求他趴下，又指自己因好奇心重，想先看看發生什麼事，而拖慢了撤離進度。



特朗普週日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問時，再度談及槍擊事件的經過。

主持人問道：「場面看起來很混亂，你（特朗普）也一度倒下。當時發生甚麼事？」特朗普接着回應指，他意識到事態不正常時，他想看看究竟是怎麼回事，因而拖慢了撤離時間。

被追問倒下的過程時，特朗普補充指，他起初僅半彎着腰撤離往外走，但走到一半特勤人員突喊「請趴在地上」（Please go down to the floor），因此他與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也相繼趴在地上。

特朗普在採訪中也談到其事發一刻的感受，稱自己並沒有感到特別恐慌。他強調：「我並不擔心......我了解人生，我們生活在一個瘋狂的世界。」

特朗普節目中對疑犯的犯案宣言作出回應，但批評主持人不應在節目中朗讀宣言中的內容。

疑犯在宣言中稱「我再也不願意允許一個戀童癖、強姦犯和叛徒，用他的罪行來玷污我的雙手了」，美國《紐約郵報》認為，這裏所指的對象是特朗普本人。