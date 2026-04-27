白宮記者晚宴槍擊｜特朗普身旁華裔女記者驚恐回憶：全家都在現場

白宮記者晚宴驚傳槍擊案，當時坐在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旁邊的《哥倫比亞廣播公司》（CBS）華裔資深白宮記者、現任白宮記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang）驚恐回憶：「當時我腦中唯一的念頭是，我7歲的女兒、丈夫和父母都在現場。」



華裔女記者坐特朗普身旁

《CBS》報導，姜偉嘉事發時正坐在特朗普身旁，卻未料這場慶祝言論自由的盛會，竟演變成一場恐怖經歷，她透露：「當時我腦中唯一的念頭是，我7歲的女兒、丈夫和父母都在現場。」姜偉嘉沉痛呼籲：「不論是在晚宴還是任何地方，都不該有人在公共場所感到恐懼。」

姜偉嘉並感嘆：「在我們齊聚慶祝第一修正案自由的夜晚，也必須思考這個國家的自由是多麼脆弱，因為槍擊案每天都在發生。」根據美國特勤局最新消息，被捕嫌犯坦承目標鎖定「特朗普政府官員」，且意圖非常明確。

特勤局副局長證實，槍手企圖在安檢區強行衝入，動機是為了「製造一場國家悲劇」，儘管槍手並未點名特朗普本人，但現場極端暴力的意圖已讓多名政要陷入險境。

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