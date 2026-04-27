伊朗戰爭｜伊朗外長阿拉格齊抵達俄羅斯　將晤普京並尋求支持

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）27日抵達俄羅斯聖彼得堡，預計將與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，通報近期談判進展並尋求支持。



伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）透露，阿拉格齊將就最新的談判進展、停火情況及周邊局勢與俄羅斯官員進行溝通，並向俄方提交一份關於這些談判的報告。

特朗普早前雖延長原定於4月22日到期的美伊停火協議，以允許談判繼續進行，但雙方仍因霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）問題陷入僵局。

2026年4月27日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）抵達聖彼得堡，將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，圖為阿拉格齊受到俄羅斯官員迎接。（Reuters）

阿拉格齊及其他伊朗談判代表26日抵達伊斯蘭堡，列出伊朗的「紅線」清單並通過巴方向美方轉達，美國隨後取消派特使訪問巴基斯坦參與談判。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）辯護稱伊朗當局如果想對話「可以打電話」。

俄羅斯和伊朗是戰略盟友，但前者迄今為止一直避免捲入中東衝突，專注在俄烏戰爭中。