伊朗戰爭｜伊朗外長阿拉格齊抵達俄羅斯 將晤普京並尋求支持
撰文：林嘉敏
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伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）27日抵達俄羅斯聖彼得堡，預計將與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，通報近期談判進展並尋求支持。
伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）透露，阿拉格齊將就最新的談判進展、停火情況及周邊局勢與俄羅斯官員進行溝通，並向俄方提交一份關於這些談判的報告。
特朗普早前雖延長原定於4月22日到期的美伊停火協議，以允許談判繼續進行，但雙方仍因霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）問題陷入僵局。
阿拉格齊及其他伊朗談判代表26日抵達伊斯蘭堡，列出伊朗的「紅線」清單並通過巴方向美方轉達，美國隨後取消派特使訪問巴基斯坦參與談判。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）辯護稱伊朗當局如果想對話「可以打電話」。
俄羅斯和伊朗是戰略盟友，但前者迄今為止一直避免捲入中東衝突，專注在俄烏戰爭中。
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