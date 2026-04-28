晚宴槍擊｜白宮：特朗普第三度遭企圖暗殺　源於妖魔化總統言論

4月25日於酒店舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及政府官員為槍手目標。美國白宮27日於記者會稱，這是針對特朗普的第三次重大刺殺企圖，又指特朗普面對混亂時異常鎮定。



2026年4月27日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持記者會。（Reuters）

稱槍手為「瘋狂反特朗普分子」

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，31歲疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）是一名「瘋狂反特朗普分子」，他意圖刺殺特朗普和多名政府高官，其宣言明確將「特朗普政府高官」列為攻擊目標。

萊維特將這次攻擊歸咎於針特朗普的批評，稱「這種政治暴力源於對特朗普及其支持者的系統性妖魔化」。她指出，疑犯的宣言與政治對手和媒體評論員常用的措辭如出一轍，「整個民主黨都在向全國選民宣稱，特朗普對民主構成威脅，他是一個法西斯分子。」她批評，這些言論正助長暴力行為，必須停止。

2026年4月25日，美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，美國當局確認，嫌疑人為一名31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen），目前已被依法拘留。（Reuters）

特朗普感謝及信任特勤局

她表示，特朗普感謝特勤局人員的應變，認為他們展現了極高的專業素養、勇氣和責任感，也繼續信任特勤局。他並在返回橢圓形辦公室幾分鐘後，就堅持要與受傷的特工通話，以確保對方能順利康復。至於受傷的特勤局特工，其胸部中彈，但因防彈衣獲救。她強調，特朗普認為新聞晚宴的安全措施有效，並將參加重新安排的晚宴。

2026年4月25日，美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，現場賓客紛紛逃離現場，相關執法部門正在檢查現場、維護秩序。（Reuters）

白宮幕僚長將與特勤局和國土安全部開會

萊維特指出，今次槍擊事件提醒，國土安全部（DHS）資金的重要性，民主黨必須批准相關撥款。白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）本周將主持會議，參與者包括特勤局和國土安全部的工作人員，討論安全問題。她也重申，白宮新宴會廳對國家安全至關重要，必須盡快完成建設。