特朗普訪英｜梅拉尼婭「巨帽遮臉」有玄機？　專家：非偶然選擇

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），前往英國進行國是訪問，出席者的造型與打扮也引人關注。其中，梅拉尼婭的寬檐帽、凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）的金色晚禮服等，每一套穿搭都成為「時尚外交」焦點。



在17日晚間的溫莎城堡（Windsor Castle）國宴上，55歲的梅拉尼婭大膽選擇一套「Carolina Herrera」亮黃色露肩晚禮服，搭配粉紅色腰帶，她把一頭長髮放下來，全身造型又以閃閃發亮的耳環點綴。

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，左一）對英國進行國事訪問。圖為特朗普、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右二）、英王查理斯三世（King Charles III，左二）及王后卡米拉（Queen Camilla）前往參加在溫莎堡舉行的國宴。（Reuters）

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）對英國進行國事訪問。英王查理斯三世（King Charles III，左二）與王后卡米拉（Queen Camilla，左一）在溫莎堡設國宴款待。圖為上述三人與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在國宴舉行前合照留影。（Reuters）

《Vogue》撰稿人、名人御用造型師奎伊（Marian Kwei）分析，這不是人們預期會在高級國宴上看見的顏色：

雖然可能仍符合國是訪問的服裝禮儀，但這件露肩禮服還是有點大膽。

梅拉尼婭剛抵達溫莎城堡時，身穿Dior深灰色經典套裝，頭上戴著一頂巨大的深紫色寬檐帽，帽檐幾乎遮住雙眼的設計，再度引發熱議。

奎伊表示，「梅拉尼婭的帽子絕非偶然選擇，寬檐遮臉的設計暗示，她希望所有人把焦點放在丈夫及其政治議程上。」更值得注意的是，她的帽子顏色與特朗普領帶顏色完全相同，展現對丈夫政治立場的支持。

凱特罕見「金色晚禮服」

凱特王妃在國宴中身穿一件出自英國設計師Phillipa Lepley的高級訂製禮服，外面罩著手工香緹蕾絲外套，綴滿刺繡玫瑰、金線與細緻的法式結，內襯則是簡約絲質縐紗晚禮服。值得注意的是，她頭上戴著黛安娜王妃生前也戴過的「情人結皇冠」（Lover's Knot Tiara）。

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）對英國進行國事訪問。圖為威廉王子（Prince William，右二）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wales，右一）步行前往溫莎城堡參加為特朗普舉行的國宴。（Reuters）

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）對英國進行國事訪問。圖為凱特王妃（Catherine，Princess of Wales，右一）步行前往溫莎城堡參加為特朗普舉行的國宴。（Reuters）

王室專家墨菲（Victoria Murphy）指出，金色並非凱特常穿的顏色：

但以往每次穿上時，例如在電影首映會上，都會成為紅毯焦點時刻。

大讚凱特造型完全符合國宴主題與氛圍。

選擇英國「經典品牌」

16日晚間，梅拉尼婭剛踏上英國領土時，穿著最具標誌性的英國時尚品牌「Burberry」風衣，搭配黑色墨鏡與長靴。《紐約時報》首席時尚評論家弗萊德曼（Vanessa Friedman）表示，梅拉尼婭選擇穿著英國生產的風衣，可能是「服裝外交」的一個案例，這是許多第一夫人都曾做過的事情。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】