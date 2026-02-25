G-Dragon被貼「辱華」標籤遭炎上　內地網友轟：拜年不喊Chinese

韓國天王G-DRAGON（權志龍，GD）日前赴杜拜出席「Krazy Super Concert」，適逢農曆新年期間，他在台上以英文向觀眾祝賀「Lunar New Year」，未料相關片段曝光後，卻在中國網路掀起爭議。



同場演出的中國藝人蔡徐坤，則使用「Chinese New Year」向現場觀眾拜年，並以中文說出「新年快樂」。

兩人不同的英文用詞形成對比，部分中國網友質疑GD的說法「不夠尊重」，甚至將爭議上綱至「辱華」層面，相關話題迅速延燒。

不過，也有不少中國粉絲替GD緩頰，認為他身為韓國人，使用「Lunar New Year」（農曆新年）屬於國際間常見說法，並無不妥。

有網友留言表示：

「真正有文化自信不會計較這些」

「為何要對韓國藝人如此苛刻？」



