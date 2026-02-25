G-Dragon被貼「辱華」標籤遭炎上 內地網友轟：拜年不喊Chinese
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
韓國天王G-DRAGON（權志龍，GD）日前赴杜拜出席「Krazy Super Concert」，適逢農曆新年期間，他在台上以英文向觀眾祝賀「Lunar New Year」，未料相關片段曝光後，卻在中國網路掀起爭議。
同場演出的中國藝人蔡徐坤，則使用「Chinese New Year」向現場觀眾拜年，並以中文說出「新年快樂」。
看看更多韓國天王G-DRAGON靚相：
+10
兩人不同的英文用詞形成對比，部分中國網友質疑GD的說法「不夠尊重」，甚至將爭議上綱至「辱華」層面，相關話題迅速延燒。
不過，也有不少中國粉絲替GD緩頰，認為他身為韓國人，使用「Lunar New Year」（農曆新年）屬於國際間常見說法，並無不妥。
有網友留言表示：
「真正有文化自信不會計較這些」
「為何要對韓國藝人如此苛刻？」
【延伸閱讀】瘋傳兒童智能手錶「辱華」回答：中國人小鼻小眼 四大發明是捏造（點圖放大瀏覽）：
+22
意大利名牌Fendi陷辱華！稱中國結為「韓國工藝」遭內地網民炮轟蘋果官網也辱華？內地網民稱客服髮型在嘲諷中國 真相卻令人尷尬BLACKPINK被批辱華遭出征！澳門開演唱會竟非感謝「Chinese」Fanta芬達辱華？多名內地網紅實測揭「差別待遇」：給大陸人下毒25歲中國女孩在美國當老師 剛入職就被學生打：多到記不清楚次數
延伸閱讀：
趙露思近況曝！成都家中「女王模式」超高效率開會 連經紀人都嚇到
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】