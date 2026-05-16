墨西哥教師要求大幅加薪　威脅若不滿足將世界盃開幕舉行抗議活動

墨西哥公立學校教師舉行集會要求大幅加薪，並威脅稱如果要求得不到滿足，將在6月11日世界盃足球賽開幕之際舉行大規模抗議活動。



法媒報道，約3000名全國教育工作者工會成員周五（5月15日）在教師節當天於墨西哥城舉行遊行，但遭到警方阻攔，無法抵達教育部。

一名抗議者舉着的橫幅上諷刺地寫着：「教育不是優先事項，但價值百萬美元的世界盃才是」。另一名抗議者一邊遊行一邊用腳顛着足球。

政府和教師工會的官方領導層已同意加薪9%，但工會內部仍存在分歧。一個持不同意見的派系要求加薪100%。

墨西哥公立學校教師的月起薪相當於967美元（約7572港元）。來自北部薩卡特卡斯州（Zacatecas）的抗議教師奧羅斯科（Filiberto Fraustro Orozco）說：「我們要求滿足我們的訴求。」他也說，工會成員已同意在世界盃期間舉行大規模抗議活動。

2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥合辦，圖為位於墨西哥城的阿茲特克體育場。（Getty Images）

過去，教師的罷工行動曾導致墨西哥城大部分地區癱瘓數日，包括封鎖通往國際機場在內的主要道路。

墨西哥預計將有約500萬遊客前來觀看與美國和加拿大聯合舉辦的世界盃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

