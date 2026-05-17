世界盃｜FIFA秘書長將晤伊朗足總官員　伊方稱尚未獲批赴美國簽證

美加墨世界盃開賽在即，但受中東戰事及主辦國單邊入境限制影響，伊朗男足能否順利赴美參賽依舊懸而未決。當地時間16日，路透社援引知情人士消息稱，國際足協（FIFA）秘書長格拉夫斯特倫（Mattias Grafstrom）周六將與伊朗足總官員在土耳其伊斯坦堡會面，就伊朗隊參賽事宜作出「保證」。



消息人士稱，國際足協正與相關部門緊密協作，以確保所有參賽隊能在安全環境中比賽。

本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。按照賽程，伊朗隊與比利時、新西蘭和埃及隊同處G組，三場小組賽都將在美國境內進行。

2026年5月7日，美國新澤西州的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）懸掛「國際足協（FIFA）世界盃2026」橫幅。（Reuters）

但美加兩國以伊朗伊斯蘭革命衛隊被列為「恐怖組織」為由，單方面宣佈拒絕與革命衛隊有關聯的人員入境。據報道，本月早些時候，伊朗足總主席塔吉（Mehdi Taj）在赴温哥華參加國際足協大會時因此遭到拒簽，被加拿大拒絕入境。

BBC報道稱，這也導致伊朗成為唯一未能派出代表出席此次大會的國際足協會員協會。國際足協秘書長專門致信致歉，為賽事籌備受阻帶來的不便與落差表達歉意，同時邀請伊朗足協於5月20日前往蘇黎世，就其世界盃籌備工作舉行會議。

伊朗男足也尚未獲得赴美簽證。塔吉周四透露，伊朗隊的簽證至今「無一獲批」。

「明天或後天，我們將與國際足協舉行一次關鍵性會議。他們必須給我們保證，因為簽證問題仍然沒有得到解決，」他補充道，「我們尚未收到對方關於哪些人已獲得簽證的任何說明。目前還沒有簽發任何簽證。」

路透社報道稱，塔吉還向媒體放話，如果伊朗在本次賽事中沒有受到尊重對待，伊朗不排除退出本屆世界盃的可能。

早些時候，伊朗足協公布了伊朗參加本屆世界盃的10項條件，其中包括伊朗隊人員順利獲得簽證併入境；伊朗隊人員、伊朗國旗和國歌在賽事期間受到尊重；伊朗隊人員獲得高級別安全保障等。

伊朗隊成員2026年5月13日在德黑蘭出席公開活動（Reuters）

「我們肯定會參加2026年世界盃，但主辦國必須考慮到我們的關切」，塔吉強調。

由於美國方面遲遲未完成簽證審批，伊朗隊將先前往土耳其展開為期15天的集訓，等待後續的入境安排。

據法新社報道，按照原定流程，伊朗球員需前往土耳其首都安卡拉完成指紋錄入，辦理相關簽證手續。塔吉稱，正協調將指紋採集地點改至安塔利亞，免去球員趕赴安卡拉辦理手續的奔波。

針對主辦方的入境限制，伊朗外交部負責法律與國際事務的副部長齊姆·加里巴巴迪本周在社交媒體發文，強調國際足協有責任確保所有參賽隊伍及其代表團能夠順利入境主辦國。

他重申，若主辦方無法保證所有晉級球隊不受歧視或限制地進入東道國參賽，並在公平的條件下競爭，世界盃的公信力將受到損害。

「根據國際足協的規定，伊朗國家足球隊已經贏得了參賽資格，」他指出，「任何阻礙球員、教練組、足協官員及伊朗代表團重要成員入境的行為，都將違背世界盃的精神和宗旨。」

據報道，伊朗國家隊將於下周一離開德黑蘭前往土耳其，並計劃於6月上旬進駐位於美國亞利桑那州圖森市的訓練基地。在美國進行最後一場友誼賽後，6月15日，伊朗隊將在洛杉磯迎戰小組賽首個對手新西蘭隊。

美國總統特朗普兩周前表示，儘管美伊因空襲伊朗而爆發衝突，但他「不反對」伊朗參賽。國務卿魯比奧也稱，伊朗足球運動員將受到本屆世界盃的歡迎，但同時警告，美國仍可能禁止與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的伊朗隊人員入境。

圖為2025年12月5日，國際足協會長恩範天奴（Gianni Infantino）與美國總統特朗普（Donald Trump）出席2026年世界盃官方抽籤儀式。（Getty Images）

塔吉則對此強硬回應，「我們與美國毫無關係，我們晉級了世界盃，而組織賽事是國際足協的責任。」

伊朗外交部發言人巴加埃也表示，伊朗外交部將竭力確保國家隊能夠參加世界盃比賽。「球隊不是去美國，而是去參加世界盃。」

本周三（13日），伊朗總統佩澤希齊揚會見了正在備戰世界盃的伊朗國家男子足球隊，為即將遠行的隊員們壯行。

縱使球隊參賽前景仍存諸多不確定因素，當晚，在德黑蘭市中心的恩格拉布廣場上，依舊有數萬名球迷齊聚現場助威打氣。

「這是過去四屆世界盃征程中最好的送別儀式」，塔吉在接受伊朗國家電視台採訪時表示。

「球員們與人民站在一起，球迷們與國家的尊嚴、榮譽和力量站在一起。無論結果如何，希望伊朗國旗能在那裏升起，並得到捍衛。」

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