世界盃｜特朗普罕有放寬入境限制　持門票球迷豁免簽證保證金

2026年美墨加世界盃決賽周即將展開，美國媒體5月13日報道，美國國務院表示，將放寬某些國家的簽證要求，入境者毋須繳納最多15,000美元的保證金，前提是他們持有世界盃門票。



2025年8月22日，美國華盛頓，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右一）向美國總統特朗普（Donald Trump，右二）獻上2026世界盃決賽的門票，上面寫有第一排第一個座位。（X@WhiteHouse）。

去年，美國國務院對所謂「高風險國家」實施了保證金要求，這些國家被指存在簽證逾期滯留率高，以及其他安全問題。來自50個國家的旅客前往美國時，必須繳納最多15,000美元的保證金。當中5個國家——阿爾及利亞、佛得角、科特迪瓦、塞內加爾和突尼西亞，已獲得世界盃決賽周參賽資格。

負責領事事務的美國助理國務卿納姆達爾（Mora Namdar） 表示，美國非常高興能夠舉辦史上規模最大、最精彩的世界盃賽事，對於購買了世界盃門票，且選擇加入「FIFA優先預約安排系統」（FIFA Priority Appointment Scheduling System，簡稱 FIFA PASS）的合格球迷，美國將豁免簽證保證金，該系統允許他們從4月15日起快速預約簽證。

2026年5月12日，洛杉磯世界盃組委會舉行媒體活動，慶祝世界盃決賽周倒數30天。 （Getty Images）

媒體認為，這項豁免是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮以來，罕有對外國人放寬入境要求，以減輕赴美觀賽的遊客負擔。

據指出，相關國家的世界盃參賽球員、教練和部份工作人員，此前已獲准免交保證金。至於普通球迷，即便持有已確認的球票，則至13日才獲公布有豁免安排。不過，截至4月初的數據顯示，受保證金要求影響的世界盃球迷人數，可能只有約250人。但隨著更多人購票，這一數字或出現迅速變化。