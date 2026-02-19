捲愛潑斯坦案　Bill Gates取消AI峰會演講：冀峰會重點在關鍵議題

蓋茨基金會（Gates Foundation）宣布，科技巨頭微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）已取消原定於星期四（2月19日）在印度舉行的人工智能（AI）峰會上的演講。



蓋茨基金會在一份聲明中說：「經過慎重考慮，為了確保峰會的重點仍然放在關鍵議題上，比爾蓋茨將不會發表主題演講。」

聲明還補充說，將由另一名高級官員代替比爾蓋茨發言。

蓋茨（Bill Gates）2025年9月在紐約市出席論壇活動（Getty）

在美國政府上月公布的最新一批愛潑斯坦檔案中，比爾蓋茨、電動車特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），以及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等知名人士都被提及。但目前尚無跡象顯示他們與不當行為有關。

愛潑斯坦2008年因教唆未成年少女賣淫被定罪。英媒此前報道，在其中一批來自疑似愛潑斯坦賬戶的電郵中，相關內容聲稱，比爾蓋茨與「俄羅斯女孩」發生性關係後，曾試圖向妻子梅琳達隱瞞自己患上性病的事實。

針對上述指控，比爾蓋茨2月4日接受澳洲媒體採訪時予以否認。他堅稱自己只參加過晚宴，從未去過愛潑斯坦島，也從未見過任何女性。

