Bill Gates承認出軌　昔橋牌活動結識年輕俄女　愛潑斯坦藉機威脅

捲入淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），2月24日在跟旗下基金會員工對話中，承認曾與兩名俄羅斯女性有婚外情，同時強調她們不是愛潑斯坦案受害者。蓋茨的婚外情醜聞再被翻出，據美媒報道，其中一人為俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova），得知這段婚外情的愛潑斯坦後來曾就此威脅蓋茨。



蓋茨向旗下基金會員工承認，自己曾與兩名俄羅斯女性有婚外情，他透露其中一人為在橋牌比賽中認識的俄羅斯選手，另一人為透過商業活動結識的俄羅斯核物理學家。

《紐約郵報》報道，該名橋牌選手為安東諾娃，外界所知她與蓋茨最早同場出現的場合，為一場在華盛頓舉行、約2009年的橋牌活動，當時蓋茨53歲，安東諾娃20多歲。

目前未知這段婚外情何時開始與結束，但安東諾娃曾向外界透露，她多年來一直試圖見到蓋茨，並笑稱「我不會打他，但我會嘗試踢他。」

據蓋茨最新所述，他過去的科學顧問尼科利奇（Boris Nikolic）曾把其婚外情一事告知愛潑斯坦。

愛潑斯坦2013年透過尼科利奇結識安東諾娃，並資助她參加軟體程式設計培訓課程。安東諾娃後來稱「愛潑斯坦同意付錢，他直接向學校付鈔。沒有利益交換，我也不知道為何他這麼做。」

至2017年，愛潑斯坦曾向蓋茲發電郵，要求報銷課程費用。

《華爾街日報》2023年報道，愛潑斯坦在發出這封電郵前，未能成功說服蓋茨投資參與一個數十億美元的慈善基金，根據看過電郵的知情人士說，訊息背後的含義是，如果蓋茨不繼續保持與愛潑斯坦的關係，他會披露蓋茨的婚外情。蓋茨最後也沒有向愛潑斯坦付錢。

2月11日，Bill Gates在上海張江出席一場名為「行動創造希望」的活動並發表演講。（微博＠蓋茨基金會）

根據美國司法部發放的檔案文件，愛潑斯坦2017年曾向尼科利奇發送電郵，批評蓋茨，「她（安東諾娃）說她沒錢，買不起冷氣，只能住在朋友家的梳化上。她真的很需要錢。我給她寄了一些。」

他又指「你朋友比爾蓋茨真是個瘋子…… 他以前的女友買不起冷氣，也負擔不起去打橋牌的旅費。世界上最富有的人竟然這麼吝嗇，他以前的橋牌女友兼『玩物』，竟然只能寄居在朋友家的梳化上。」

蓋茨最新向旗下員工承認，他從2011年開始與愛潑斯坦來往，形容是個「巨大錯誤」，而愛潑斯坦早於2008年已因性罪行被定罪，蓋茨指自己未有認真調查對方的背景。

他提到前妻梅琳達（Melinda Gates）2013年曾對他與愛潑斯坦來往表示過擔憂，「她一直對愛潑斯坦的事持懷疑態度。」