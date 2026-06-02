是打是談？美伊「膽小鬼遊戲」還將繼續

已經80多天了，美伊打了40天，又談了40多天，突然在又大打出手了。美國主動襲擊了伊朗，以色列持續攻擊了黎巴嫩。據伊朗媒體6月1日報道，伊朗和「抵抗陣線」計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽，並在曼德海峽等其他「戰線」開啟行動。

伊朗官員表示，以色列必須立即停止在黎巴嫩和加沙地帶的軍事行動，並從黎巴嫩撤出。在此要求得到滿足前，伊朗不會舉行任何談判。伊朗談判團隊也暫停通過中間人同美國的對話。這是怎麼了？不談了？又要開打了？



這輪動手，最直接的導火索恐怕是特朗普又改條件了。之前雙方磕磕絆絆，到了5月底，據說有一份諒解備忘錄草案基本成型，包括伊朗承諾不尋求核武器、設置60天窗口期繼續談判處置濃縮鈾庫存，以及美國部分解除對伊朗制裁。

但到了5月29日，特朗普把國家安全團隊召集到戰情室，當場否決了現有草案。有知情人士後來透露，特朗普對涉及解凍伊朗資金「表示了擔憂」，還要求在濃縮鈾問題上採取更嚴厲的措施。這場討論持續近兩小時，他下令重新起草一份更強硬的提案。根據特朗普在社交媒體上的公開喊話，他要修改的地方主要有三處：一，伊朗必須永遠放棄核武器；二，霍爾木茲海峽立即雙向無障礙開放，不得收通行費；三，伊朗的濃縮鈾必須全部挖出來銷燬。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日在空軍一號上受訪時，稱可以接受伊朗暫停核計劃20年。（網絡圖片）

特朗普突然出爾反爾，大概率是特朗普又想秀一波「交易藝術」，覺得既然這個條件可以談下來，是不是可以再進一步？還想得寸進尺。本來美國就沒有什麼信用度，特朗普這麼朝三暮四，伊朗更不相信了，所以直接放話，做好了談判全面破裂的準備。談判凍結，美伊說出手就出手了，於是就有了兩天的交戰。

根據美軍中央司令部的消息，5月30日和31日，美軍對伊朗南部沿岸目標再次實施了「自衛性打擊」， 包括格什姆島和古魯克的雷達站、無人機指揮控制中心。伊朗方面的反應也極快，對攻擊源頭的美軍空軍基地實施打擊，這個基地位於科威特；科威特軍方當天證實，攔截了多架無人機和導彈。

美軍這次動手，顯然是要給特朗普的強硬條件撐腰，給伊朗上點強度，但從伊朗的反應來看，這次施壓大概率不會成功。接下來美國可能會提升一下打擊的力度，測試伊朗的反擊能力上限；伊朗可能不會一下子暴露全部實力，反擊力度也會收着，「隱藏實力」在之前的血戰裏發揮了不小的作用，伊朗會遵循這個經驗。從這個架勢來看，當前的一系列交戰確實比之前幾天要激烈一些，接下來還可能更激烈，但是距離全面開戰還有一段距離，充其量算作「更加激烈的試探」，但是這樣做更容易引發誤判。

2026年5月16日，美國華盛頓特區，伊朗裔美國人和伊朗全國抵抗委員會的支持者，在美國國會大廈附近舉行遊行。（Reuters）

特朗普的想法其實很簡單，製造一個局勢正在升級的趨勢，迫使伊朗進一步讓步。他這個想法，一直基於白宮的一個假設，那就是美軍之前的打擊，已經重創了伊朗的軍事能力。但，特朗普真想用軍事力量壓制伊朗，或許沒那麼容易。美國參議員克里斯·庫恩斯最近就承認：伊朗現在的實力，比開戰前「大增」，理由是如今他們依舊用無人機成功封鎖着的海峽。此前諸多訊息也表明，經過一個多月的高強度消耗後，伊朗沒有像美軍那樣出現彈藥枯竭，也沒有出現外界預測的指揮癱瘓。

簡而言之，現在的情況是：特朗普想在談判桌上加碼，美軍用軍事壓力迫使德黑蘭接受，德黑蘭則用導彈回應回應，雙方循環加碼，直至突破某個臨界點後，火力衝突再次取代外交對話。但很可能打了一陣後雙方又回到談判的起點。特朗普政府需要在大選年對外展示強硬形象，伊朗政權則需要用對抗姿態維持國內動員。雙方都有繼續打下去的政治需求，也都有承受消耗的底子。所以美伊衝突，其實並沒有結束，只是換個方式和節奏繼續；每一次「繼續談判」，都是下一次相互動手前的「準備工作」罷了。回頭看，本質上是一場高風險的「膽小鬼遊戲」（Chicken Game），雙方都在賭對方會先退讓。

2026年5月27日，伊朗革命衛隊（IRGC）表示，他們在波斯灣的伊朗領空擊落了一架美軍MQ-9死神（Reaper）無人機，並聲稱一架RQ-4無人機及一架F-35戰鬥機曾進入伊朗領空，其後撤退。伊朗之後發布影片，指是他們擊中MQ-9無人機的瞬間。（X@clashreport）

這邊還在戰火不斷，特朗普6月1日在接受美國廣播公司採訪時又表示，他認為在「未來一周內」將與伊朗達成協議，以延長停火期限並重新開放霍爾木茲海峽。他稱，「今天出現了一點小插曲，但我很快就扭轉了局面」。

「插曲」的起因是伊朗對以色列襲擊黎巴嫩感到不滿，他分別與以色列總理內塔尼亞胡、黎巴嫩真主黨方面通電話，促使雙方同意停止交火。只能說「呵呵」了，特朗普說的話，沒多少可信度。但也可以看得出，特朗普確實很着急達成協議。