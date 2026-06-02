受伊朗戰爭影響　沙特12萬億美元「未來之城」夢碎？

受伊朗戰爭影響，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）打造萬億美元未來主義城市Neom的雄心遭遇重大挫折。據美媒指，其旗艦項目、原計劃容納900萬居民的直線型智慧城市 「The Line」已暫停所有工程，至少推遲至2030年。



據《紐約郵報》6月2日報道，負責該項目的國營公司Neom已暫停The Line的建設。此前《華爾街日報》引述內部文件估計，該項目總成本到2080年恐升至12.3萬億美元。此次擱置被指是因王國主權財富基金改變策略，將受伊朗戰爭及全球能源轉型影響的資金流，重新導向港口、AI數據中心等更關鍵的基礎設施。

藝術家為「The Line」所畫的概念圖。（WikiPedia）

項目多個部分已受影響。價值16億美元連接「The Line」的高速鐵路項目合同已被終止；計劃舉辦2029年亞洲冬季運動會的Trojena山地度假村工程已停止；作為2034年世界盃候選場地的Neom體育場前景未明。此外，「The Line」的居住目標也大幅下調，2030年的目標人口從最初規劃的150萬先降至30萬，現進一步調整至10萬人以下。

儘管伊朗戰爭推高油價，使沙特石油收入在戰事首月達247億美元，但供應鏈中斷嚴重衝擊其他經濟部門，分析指，沙特每月因戰事增加的額外開支約佔GDP 1.5%。