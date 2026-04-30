白宮記協晚宴槍擊｜槍手艾倫犯案前酒店持武器自拍照曝光

美國檢方4月29日表示，闖入美國白宮記者晚宴、被控企圖刺殺總統特朗普的槍手艾倫（Cole Tomas Allen），在犯案前數分鐘（即美東時間晚上約8點03分）曾瀏覽報道特朗普行蹤的網站，並武裝自己，還在酒店房間內的鏡子前用手機自拍。



從照片可見，31歲的艾倫身穿黑色衣服，配戴紅色領帶，還攜帶一把刀、一個手槍肩套，以及一個據當局稱是彈藥包的物品。離開房間時，他預先設置好的郵件發送給了親友，郵件中包含一份解釋其行為的宣言。

上週六晚上，艾倫持槍企圖闖入在華盛頓希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴，出席活動的特朗普、副總統萬斯（JD Vance）等政要緊急撤離，艾倫隨後被制伏逮捕。艾倫週一被控企圖刺殺特朗普，假如罪成可判處終身監禁。除了被控企圖刺殺總統，艾倫也被控跨州運輸武器及使用槍械實施暴力犯罪。

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離（Reuters）

艾倫將於美東時間週四再次出庭，法庭將決定是否繼續將他羈押候審。預審聽證會定於5月11日舉行。