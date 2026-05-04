白宮記協晚宴槍擊｜聯邦檢察官證實槍手射中特勤局人員

美國聯邦檢察官5月3日說，調查人員已找到明確證據，指闖美國白宮記者晚宴的槍手，確實射中一名特勤局特工。



美國聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）星期天（5月3日）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，調查人員現在可以明確指出，擊中這名特工的子彈是來自槍手艾倫（Cole Tomas Allen，31歲）的槍火。「我們現已證實，被告所持的莫斯伯格泵動式霰彈槍發射的一顆鉛彈，已嵌入這名特工防彈背心的纖維中。」

她補充說：「這絕對是他的子彈，他擊中那名特勤局特工。 他當時完全打算殺死他以及任何阻礙他刺殺美國總統的人。」

美國華盛頓特區首席聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）4月30日（周四）在X平台公布一段白宮記協晚宴槍擊案的CCTV影片，顯示槍手艾倫（Cole Tomas Allen）當晚強闖安檢並向一名身穿防彈背心的特勤局人員開槍，以此否認特勤局人員是遭自己人誤傷。（影片截圖）

上星期六（4月25日）晚上，艾倫持槍企圖闖入在華盛頓希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴，出席活動的特朗普（Donald Trump）、副總統萬斯（JD Vance）等政要緊急撤離，艾倫隨後被制伏逮捕。他日前已被控被控企圖刺殺總統特朗普等多項罪名。

調查人員公佈了事發時的部分監控錄像。在錄像中，艾倫衝過酒店內的一處安檢站，並將槍口對準一名特勤局特工，這名特工在艾倫跑出畫面時向他開了數槍。

皮羅稱，未來將公佈更多視頻，包括艾倫跑出畫面後發生的情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

