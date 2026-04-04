遊日注意｜東京2天內多棵巨樹倒塌　千鳥之淵70年老櫻花樹連根拔

東京都內近日接連發生櫻花樹倒塌事件，千代田區知名賞櫻景點千鳥之淵一棵約70年樹齡的染井吉野櫻連根拔起，世田谷區砧公園也有一棵20米高、樹齡超過60年的櫻花樹倒下阻斷通道，所幸均未造成人員傷亡。正值賞櫻旺季，大量遊客湧入日本賞花，觀光船業者卻因原油價格大幅上漲面臨經營壓力。



位於東京千代田區的千鳥之淵是著名的櫻花名勝，週四上午5點50分左右，有路人向附近派出所報案，指稱護城河旁的櫻花樹倒塌。

東京千代田區的千鳥之淵是著名的櫻花名勝。（visit-chiyoda.tokyo）

東京賞櫻勝地千代田千鳥之淵及世田谷砧公園老櫻花樹接連倒下：

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據了解，倒塌的是一棵染井吉野櫻，高度約8米，幹圍2.24米，從根部朝護城河方向倒下。這棵樹在1955年左右栽種，疑似受降雨影響導致地基鬆軟而倒塌。警視廳表示，事件沒有造成人員受傷。現場橋邊已圍起封鎖線，民眾表示這些樹都很老了，真的很危險。

同一天下午3點左右，東京世田谷區的砧公園也發生類似事故。一棵20米高、樹齡超過60年的染井吉野櫻倒下，阻斷了園內通道，倒塌地點就在賞花遊客附近。有民眾表示，當時聽到了喀拉喀拉的碎裂聲，回頭一看就發現樹倒了。

值得注意的是，這座公園在3月7日、8日才發生雪松倒塌事故，還有另一棵櫻花樹倒下，造成一名女性受傷。

目前正值賞櫻最佳時期，大批遊客紛紛湧入日本賞花。在目黑川乘遊船泛舟賞櫻更是非常受歡迎，然而觀光業者仍難以避免國際局勢帶來的影響。

東京千代田區的千鳥之淵是著名的櫻花名勝。（visit-chiyoda.tokyo）

東京觀光船運營商執行長原田和義表示，就在櫻花季前原油價格大幅上漲，對業者來說打擊不小，這段時間又本來就是燃料消耗最高的時候。儘管賞櫻前碰上燃油價格上漲，觀光船業者表示目前還是決定苦撐，暫時不調漲票價。

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