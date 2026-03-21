美國70年代惡性通脹陰霾再現　當年表現最突出資產原來並非黃金

油價隨伊朗戰爭爆發而暴漲，加上美國最近就業成長轉弱，加深市場對1970年代至1980年代初「停滯性通脹」（stagflation）歷史重演的疑慮。



雖說目前看來1970年代式停滯性通脹捲土重來的機率並不高，但若果真發生，持有哪些資產最保險？

不是黃金！70年代美國惡性通脹期間 表現最突出的是這2種資產（01製圖）

停滯性通脹對股市必然是利空？對這種股票不適用：

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停滯性通脹在1973年至1982年期間襲擊美國經濟，期間美國消費者物價指數（CPI）年增率達8.7%，國內生產總值（GDP）成長率幾乎比之前20年的水準腰斬。

不過，在那十年期間，並非所有資產類別都跌得很慘。事實上，以通脹調整後的總報酬率計算，有兩項資產在那段停滯性通脹時期的表現突出。

MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，其中一種是美國小型股，在1973-1982時期的年化實質（經通脹調整）總報酬率為5.9%。所謂「停滯性通脹對股市是利空」的說法，適用於標普500大型股，對小型股卻不適用。

標普500指數在那十年表現欠佳，一大原因是，1973年主導標普500指數的是一群本益比飆上天的股票，即「漂亮50」（Nifty Fifty），後來指數受這些股票重挫拖垮。今天，標普500指數更集中了，左右指數漲跌的股票從那時的50檔，變成七檔。

第二種表現出色的資產類別是美國住宅。全球金融歷史資料庫「所有資產的報酬率，1870-2015」顯示，1973年至1982年期間，美國住宅的年化實質總報酬率為5.5%。該資料庫計算的住宅投資報酬除了反映資本增值外，也計入房租收入。

1973年至1982年期間，美國住宅的年化實質總報酬率為5.5%，表現突出。（示意圖，nikolay-loubet/unsplash）

那麼黃金呢？

有點複雜，因為當年美國公民持有黃金尚未合法化，直到1974年底才改觀。接下來的幾年金價雖漲，但有一大部分漲幅反映積壓已久的需求，所以不宜據此推斷黃金在未來的停滯性通脹時期表現依然耀眼。

無論如何，從1974年底到1982年底，黃金的年化實質總報酬率為3.4%，比美國小型股或美國住宅的報酬率遜色。

基於一般認為黃金是通脹升溫時的首選資產，這結果或許讓一些投資人詫異，但歷史數據顯示，黃金作為短、中期通脹避險資產的紀錄其實並不佳。

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