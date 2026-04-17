黃金投資｜實體金/現貨金/ETF/紙黃金/金礦股　避險抗通脹5大渠道

世界局勢動盪，黃金作為傳統避險資產，表現尤其亮眼。黃金價格向來是投資市場重要指標，投資黃金亦不止購買實體金一途。如想購買黃金現貨或相關衍生工具如黃金存摺、黃金期貨、黃金ETF等作投資，便要了解何時購入最有利以及這些投資方式的特性。



投資黃金具有避險和保值特性

黃金和美元一樣是傳統資金避險工具，它有幾個特點吸引投資者：

1. 世界性，全球通用

2. 難以人為操縱價格，崩盤機會低

3. 其稀有性增加保值能力，具抗通脹作用



因此，每逢世界經濟不穩、環球局勢動盪，黃金都成了追捧對象。投資黃金有很多渠道，以下便介紹最常見的幾種。

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1. 投資實體金：K金項錬/耳環 9999金條買賣

投資黃金最直接是購入實體金，也就是向金行購買現貨金器 (飾金)，包括手錬、頸錬、耳環、金牌等。也有人購買金粒、金條和金幣。買賣實金經常會提到「K金」和「足金」，是指純度或成色。

例如常見的18K金和24K金，其純度或成色分別是74.998%和99.984%。足金一般以999表示，即一千等份的合金中不少於999份是黃金。次一等的是995，最高級別是「千足金 / Au999.9」，其成色為99.99%。

香港和澳門金器買賣單位是「両」，每両約37.5克。以金條為例，常見的有0.5両裝、1両裝和5両裝，與其他地方計算方式不同，不可不知。

2. 現貨金買賣屬CFD 不等同實體金

至於經常聽到的現貨金 (XAU)，其實不是實體金，而是黃金差價合約 (CFD)，是一份與實體金價掛鉤的合約，又稱倫敦金，是衍生產品。投資者可以趁黃金價格上升 / 下跌而賣出 / 買入合約，以賺取差價。

現貨金以美元 / 安士 (盎司) 做單位。譬如現貨金價為US$4,815.15，代表每安士黃金價格是US$4,815.15。買賣現貨金好處是可以24小時交易，但開倉須要保證金，之後當資金低於某個水平 (維持保證金)，投資者便須要補倉，否則將被強制平倉 (斬倉)。

現貨金有槓桿成分，槓桿倍數可達50至200倍，風險比其他黃金投資高，多用作短線投資，不適合一般黃金投資者。

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​3. 投資紙黃金：​開設黃金存摺

​​如果怕實體金不易收藏，可考慮開設黃金存摺 (Gold Passbook)。它是透過銀行以存摺帳戶的方式投資黃金，屬紙黃金 (Paper Gold) 類別，適合長線投資者。

存摺帳戶就如一般銀行儲蓄計劃的「簿仔」，用來紀錄帳面有多少両黃金，投資者透過帳戶買賣黃金，過程不牽涉任何實物。

黃金存摺的好處是入場門檻低。以恒生紙金粒為例，入場費可低至HK$3,770。不過與一般儲蓄計劃不同，黃金存摺沒有利息收入，也沒有存款保障。

4. 黃金ETF、期貨與期權投資買賣

黃金 ETF、黃金期貨與黃金期權都屬衍生產品，其概念某程度上與股票市場相似。

黃金ETF：屬短線投資工具，好處是入場門檻較低而價格透明度高，有信託人管黃金。香港的黃金 ETF 有 SPDR金ETF (2840)。除了直接投資黃金的 ETF，也有以衍生工具追蹤金價的間接投資黃金 ETF。



黃金期貨：香港交易所有美元黃金期貨與人民幣黃金期貨兩種，提供現貨月至之後11個月的期貨合約交易，交易時段分為日間與夜間兩段。投資者透過供應商議定期貨合約並繳付按金，在到期日按合約買入特定金額的黃金。



黃金期權：與交易所議定期權合約，在到期日按合約買入 / 賣出認購 / 認沽期權。這類產品以機構投資者為對象，相關產品也不多，主要供應商有紐約商品交易所 (COMEX)。



最後，不少人也將購入黃金基金或金礦股、金飾股視為投資黃金。但要留意的是，基金和股票並非以追蹤金價為目的，而是投資與黃金相關的產業，因此不應視作對黃金的直接投資。

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