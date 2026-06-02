白宮宣布擴大15%關稅覆蓋範圍　新增推土機叉車等移動工業設備

美國白宮6月1日宣佈，擴大15%關稅覆蓋範圍，新增來自符合貿易協定國家的移動工業設備，如推土機和叉車。



白宮周一表示，總統特朗普（Donald Trump）簽署了一項公告，調整部分金屬關稅，以更有效地應對國家安全威脅，刺激對美國農業、住房和製造業的投資，並促進美國相關產品的生產。

該公告將目前適用15%關稅的工業設備類別擴大到包括從享有相應待遇的貿易協定國家進口的移動式工業設備，例如推土機和叉車。

2026年5月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的內閣會議上發表演講。（Reuters）

有關公告還鼓勵外國公司，更多使用美國鋼鐵和鋁材，允許其享受10%的關稅稅率，前提是其資本設備中至少85%（按重量計）為美國熔煉、澆鑄或冶煉鑄造的鋼鐵或鋁材。

公告指，這些關稅調整是暫時的，將持續到 2027 年 12 月 31 日，以刺激近期投資，重建國家的工業基礎。