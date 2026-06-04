美軍否認驅逐艦遭擊中　伊朗稱美製愛國者導彈致科威特機場受損

伊朗軍方6月3日深夜發表聲明稱，伊朗海軍剛在阿曼灣對一艘美軍驅逐艦發動打擊，目標為設於該艦的指揮控制中心。不過，美軍中央司令部（CENTCOM）其後在社交媒體發文，否認伊方說法，強調美軍艦艇繼續安全、暢通無阻地執行行動。



另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）同日表示，沒有向科威特國際機場客運航站樓發射任何導彈，航站樓受損是美製愛國者導彈防禦系統的攔截彈墜落所致，美軍中央司令部也否認這一說法。



2026年6月3日，科威特官員在國際機場航廈內，檢查因無人機和導彈攻擊造成的損失。（Kuwait News Agency/Handout via REUTERS）

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）援引伊朗軍方聲明稱，美軍近期在阿曼灣針對伊朗商船採取侵略行動，並違反霍爾木茲海峽相關規則。伊朗海軍3日在發現並確認目標後，對位於該艘驅逐艦的相關指揮控制中心實施打擊。不過，美軍中央司令部否認此說法。

2026年6月3日，科威特國際機場遭到無人機和導彈攻擊，建築物頂部受損，現場起火及竄出濃煙。（Social Media/via REUTERS ）

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比（Hussein Mohibi）同日表示，伊方調查認定，革命衛隊航空航天部隊未向科威特機場發射任何導彈。有證據顯示，美製愛國者導彈防禦系統在未能攔截伊朗導彈後，錯誤導致攔截彈落入機場客運航站樓，從而造成損毀。美軍中央司令部發表聲明，稱伊方說法完全錯誤。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）同日稍早時間強調，伊朗武裝部隊此前發動的導彈和無人機襲擊屬「自衛性打擊」，目標為美國獲準用於襲擊民用航運、違反停火協議的地點。